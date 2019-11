Ongeval gedekt of niet? 'Sommige brandweermannen willen niet meer uitrukken'

Een aantal brandweermannen van het korps Ter Apel heeft ontslag genomen, omdat er onduidelijkheid is over wat de ongevallenverzekering van de brandweer dekt. Ook de korpschef heeft zijn ontslag ingediend.

'Er is wel een ongevallendekking, maar die keert niet uit als je vanwege het werk, door bijvoorbeeld zware omstandigheden, een hersenbloeding of hartinfarct krijgt', vertelt korpschef Peter Erdman.

Hij legt uit dat brandweermannen 'soms wel drie keer per nacht naar een zware klus moeten'.

Aanleiding

Een ongeval van anderhalf jaar geleden is de aanleiding voor de onrust. Een brandweerman raakte gewond bij bluswerkzaamheden. De verwondingen ontstonden binnenin het lichaam en dat vergoedt de verzekering niet.

De Veiligheidsregio Groningen kijkt nu of er een uitzondering gemaakt kan worden via een zogenaamde hardheidsclausule, maar daar is nog geen beslissing over genomen.



Elke dag is een dag te lang Wilma Mansveld - directeur Veiligheidsregio Groningen

'De sfeer is dan ook geladen en emotioneel bij het korps in Ter Apel', vertelt de korpschef. 'We zijn er nog steeds van overtuigd dat we met elkaar moeten uitrukken, maar er zijn mensen die gezegd hebben dat ze het nu even niet meer willen doen. Ze hebben daarom ook ontslag genomen.'

Directeur Wilma Mansveld van de Veiligheidsregio betreurt de situatie. Ook vindt ze het jammer dat de brandweerman al anderhalf jaar wacht op duidelijkheid: 'Elke dag is een dag te lang, maar tegelijkertijd gaan we niet sneller dan we dingen uit kunnen zoeken. Ik hoop dat het niet meer zo lang duurt. Zeker geen anderhalf jaar meer', verzekert ze.



Hoe kan het nou dat een brandweerman, die onderweg is naar een ongeluk, niet goed verzekerd blijkt te zijn? Herma Hemmen - CDA

Verbazing in de politiek

De onrust kwam deze week aan het licht naar aanleiding van vragen van de VVD Westerwolde. Zij kregen signalen over de problemen binnen het brandweerkorps Ter Apel.

Burgemeester Jaap Velema zei hierop dat hij het dossier 'al sinds zijn aantreden kent' en erop heeft aangedrongen om snel duidelijkheid te geven.

Raads- en commissieleden reageren geschokt op de kwestie en vinden het niet kunnen. 'Hoe kan het nou dat een brandweerman, die onderweg is naar een ongeluk, niet goed verzekerd blijkt te zijn?', vraagt Herma Hemmen van het CDA zich af.

'Ik heb er grote moeite mee dat brandweermannen zich moeten afvragen of ze wel of niet naar binnen moeten als er ergens brand is', zegt vragensteller Richard ter Veen van de VVD.



Het komt wel anderhalf jaar te laat Peter Erdman - korpschef

De toekomst

De Veiligheidsregio is druk bezig om het euvel op te lossen en duidelijkheid te geven over de dekking. Zo wordt er gekeken naar een nieuwe cao. 'Als we een eigen brandweer-cao krijgen hoop ik dat we het voor alle brandweermensen kunnen regelen. Tot die tijd zit iemand in Ter Apel stevig te balen dat dit nu nog zo complex is', vertelt Mansveld.

De korpschef is blij dat Mansveld bezig is, maar 'het komt wel anderhalf jaar te laat', zo zegt hij. De situatie blijft hem frustreren: 'Zo is het niet werkbaar. Het is een heel belangrijk issue en er moet wat geregeld worden.'

Erdman neemt nog even de tijd om zich te beraden over het besluit om ontslag te nemen, ook op aandringen van de burgemeester.