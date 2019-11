Vakbonden en Treant roken vredespijp: gedwongen ontslagen van tafel

'Ik ben tevreden over de uitkomst', zegt Harma Schrage van vakbond FNV tegen RTV Drenthe.

Na het gesprek in Hoogeveen, dat twee en half uur duurde, kwam Schrage bijna opgetogen naar buiten. 'We zijn als vakbonden en Treant vorig jaar niet zo prettig uit elkaar gegaan, maar we hebben nu een goed gesprek gehad. De gedwongen ontslagen zijn van tafel.'

Elders aan de slag

De verwachting is dat een aanzienlijk deel van de Treant-werknemers aan de slag kan bij het Wilhelmina ziekenhuis in Assen en het ziekenhuis in Scheemda. 'We zitten wekelijks met elkaar om tafel om dat proces goed te laten verlopen. Probleem is wel dat we op dit moment nog niet te veel mensen kunnen laten gaan, we hebben ze nu gewoon nog nodig', aldus Rolf de Folter van Treant.

Inkrimping

Treant maakte eerder bekend dat er 500 banen moeten verdwijnen bij de drie ziekenhuizen van de zorggroep. Het gaat daarbij volgens de bonden om ruim 600 mensen. De inkrimping is nodig, omdat Treant de spoedeisende hulp in Emmen gaat concentreren en omdat Hoogeveen en Stadskanaal weekziekenhuizen worden voor planbare zorg.

Treant gaf destijds aan dat gedwongen ontslagen niet konden worden uitgesloten. 'Het heeft voor angst en onrust gezorgd en dat is niet nodig', aldus De Folter na het gesprek.

Vrijwillig vertrek

Treant en de bonden hebben afgesproken dat er meer wordt ingezet op vrijwillig vertrek van werknemers voor wie straks geen plek meer voor is. 'We gaan daar maximaal op inzetten en zullen mensen ook van werk naar werk begeleiden. Er is werk genoeg in de sector, alleen niet langer bij Treant.'

In het voorjaar gaan Treant en de vakbonden opnieuw om tafel om dan de stand van zaken te bespreken.

Lees ook:

- Treant schrapt 500 banen; nachtelijke spoedafdeling Refaja nu al dicht