Verdachte brand kippenschuur Kiel-Windeweer blijft in cel; 'Hij is een doodnormale jongen die erg geschrokken is'

De 27-jarige man uit Hoogezand die verdacht wordt van het in brand steken van een kippenschuur in Kiel-Windeweer afgelopen zomer, blijft in voorarrest.

De Hoogezandster stond vrijdag voor het eerst in de openbaarheid voor de rechtbank. De zaak werd niet inhoudelijk behandeld, omdat er nog een rapportage moet worden opgemaakt.

De zaak is uitgesteld naar 24 januari. De verdachte blijft zeker tot dan in voorarrest. De rapportage zal eind januari nog niet klaar zijn en dus is de verwachting dat de zaak op 27 februari pas inhoudelijk wordt behandeld.

Honderdduizend kuikens

Volgens de rechter zou vrijlating nu tot veel maatschappelijke onrust kunnen leiden. Bij de brand kwamen honderdduizend kuikens om.

De man wordt verdacht van het in brand steken van een bij de schuur geparkeerde auto. De brand sloeg over naar de schuur. De verdachte was op camerabeelden te zien. Toen de politie dreigde die openbaar te maken, meldde hij zich.

Blanco strafblad

Zijn advocaat vroeg vrijdag om de voorlopige hechtenis op te heffen. 'Hij heeft niet voorzien dat de brand zou overslaan.' De advocaat wees erop dat de man een blanco strafblad heeft en het dossier niet wijst op een pyromaan. 'Hij is een doodnormale jongen die zelf erg geschrokken is', zei de advocaat.

Het Openbaar Ministerie verzette zich. Juist dat er weinig bekend is over de man, is volgens het OM een gevaar: 'De brandstichting komt toch ergens vandaan.'

