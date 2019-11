Patty Wageman: van figuratieve kunst naar de Groninger kerken

Ze is nu nog de directeur van Museum De Buitenplaats in Eelde maar per 1 februari volgend jaar is ze de baas van Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK): Patty Wageman (1967) uit Pieterburen.

Ze is de opvolger van Peter Breukink, die met pensioen gaat.

'Soms is het goed om een nieuwe uitdaging aan te gaan,' motiveert Wageman haar overstap van de Buitenplaats naar de Groninger Kerken.

Beluister hieronder het hele interview met Patty Wageman:



'De Groninger kerken zitten altijd al in mijn hart. Het zijn unieke plekken in het Noorden voor heel Nederland. Te weinig mensen weten dat nog en het leek me een hele mooie uitdaging om daar in te stappen.'

Curriculum vitae

Wageman studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna werkte ze onder meer in het Groninger Museum onder Kees van Twist en in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Vijf jaar geleden begon ze in De Buitenplaats.



Kerken zorgen voor sociale cohesie Patty Wageman - nieuwe directeur SOGK

Leefbaarheid

Veel Groninger kerken hebben momenteel last van aardbevingsschade en de regio heeft te maken met krimp. Wageman durft die uitdagingen aan.

'In gebieden met krimp kunnen kerken juist een belangrijke sociale rol vervullen, ze zorgen voor sociale cohesie. Dat was vroeger al zo en is nu ook nog zo. De kerken zijn belangrijk voor de leefbaarheid in de provincie Groningen.'

Uitnodigen tot discussie

Ook denkt Wageman dat de Groninger kerken een rol kunnen spelen in de discussie rond klimaatverandering.

'Laatst zag ik een programma over de zeespiegelstijging en de bodemdaling. Daar uit bleek dat als we niets doen tegen de klimaatverandering het water net zo hoog komt als tijdens de kerstvloed van 1717. Wat ik heel interessant vind, is om te kijken hoe je uit een cultureel erfgoedgedachte, met name dus die kerken, mee kunt praten over dit soort problematiek.'

Patty Wageman blijft tot 1 februari in functie als directeur van De Buitenplaats.

