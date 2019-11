Meer overvallen in de donkere dagen: 'De impact is enorm'

Eind oktober was het nog raak bij eetcafé De Stadstuin in Stad.

'Mensen die iets heftigs meemaken, zoals een overval, hebben vaak last van emotionele en lichamelijke klachten', vertelt een woordvoerder van Slachtofferhulp Nederland. 'De impact is hoger als het thuis in je veilige omgeving gebeurt.'

Veilige gevoel is weg

Bert Crum, caféhouder van de Drie Uitjes in Stad, kan dit beamen. Bijna tien jaar geleden kwam hij bij thuiskomst midden in een overval terecht. 'Mijn vrouw lag vastgebonden op de grond en mijn kinderen op bed. Ze hadden mijn vrouw geslagen en ook ik kreeg klappen.'

'Het besef dat je nergens veilig bent is wel raar. Vooral omdat thuis juist een veilige omgeving zou moeten zijn. Na zo'n overval is dat gewoon weg.' De deuren zaten bij de familie Crum nooit op slot, maar nu wel. 'We hebben nu ook twee honden rondlopen op ons terrein.'



Een van mijn kinderen heeft een tijdje psychische hulp gehad Bert Crum - caféhouder

Crum steekt nog eens een sigaret op. 'Op mij heeft het niet superveel impact gehad, maar wel op mijn vrouw en kinderen. Een van mijn kinderen heeft een tijdje psychische hulp gehad. Dit heeft perfect gewerkt, want hij is er nu honderd procent overheen. Het was ook wel nodig, want ik kon de schuur nog niet in of hij had de deur al achter mij op slot gedaan.'



Ze hebben duizend euro gejat, dat is een stevige lijn coke en een paar hoeren Bert Crum - caféhouder

'Waar moet je dan heen, de zuidpool?'

Ondanks de gebeurtenissen woont Crum nog steeds op dezelfde plek. 'Waar moet je dan heen, de zuidpool?', lacht hij. Toch is het woord 'verhuizen' wel gevallen in huize Crum. 'Ik heb het wel voorgesteld, ja. Mijn vrouw is door het hele huis heen geslagen, die heeft overal nare herinneringen. Maar om na die erge gebeurtenis ook nog eens te gaan verhuizen, dat is wel een heel hoge prijs.'

Uiteindelijk zijn er verdachten opgepakt, maar niet vervolgd. Er was te weinig bewijs. 'Ze hebben duizend euro gejat, dat is een stevige lijn coke en een paar hoeren. Ik denk dat die gasten het geld datzelfde weekend nog op hebben gemaakt.'

De bekende Groninger kroegbaas Bert Cru (Foto: Wietse Dik/RTV Noord).



Crum heeft er geen goed woord voor over. 'Dat ze dit doen voor zo weinig geld. Of géén geld, want ze wisten niet of ik wel iets in huis zou hebben of niet. Ze hebben zelfs de spaarpotjes van mijn kinderen leeggehaald.'

Geef jezelf de tijd

'Je kan het gevoel van veiligheid wel terugkrijgen', vertelt de woordvoerder van Slachtofferhulp Nederland. 'Je kunt zelfs subsidie krijgen om na een woning- of bedrijfsoverval beveiligingsmaatregelen te treffen.'



Stop de emoties die boven komen ook niet weg Slachtofferhulp Nederland

Volgens de woordvoerder is het belangrijk om jezelf de tijd te geven om de gebeurtenis te verwerken. 'Stop de emoties die boven komen ook niet weg. Neem iemand in vertrouwen en houd het dagelijkse ritme vast. Bij de meeste mensen nemen de stressklachten af binnen zes weken na de gebeurtenis.'

'Cashless'

Ook pizzabezorgers zijn vaak doelwit van overvallers. Pizzarestaurant Domino's neemt daarom maatregelen. Marianne Kemps, woordvoerder van Domino's: 'Bij een aantal vestigingen kan je in deze periode niet contant betalen. Sommige zaken zijn het hele jaar door al cashless. Onze vestiging aan de Floresstraat in Stad is daar één van.'

Kemps: 'Onze bezorgers krijgen speciale overvaltrainingen zodat ze weten wat te doen en ze nemen ook niet meer dan vijftien euro wisselgeld mee.' Door middel van deze maatregelen hoopt Domino's het aantal overvallen tegen te gaan.



De politie vertelde me wel dat het om 'grote gasten' ging Bert Crum - caféhouder

'Ik maak er pap van'

'Ik was niet bang, ik ben nooit ergens bang voor, maar wel heel boos', vertelt Bert Crum. 'Het is wel je familie die kort en klein wordt geslagen. De politie vertelde me wel dat het om 'grote gasten' ging. Dan kun je wel met wraakgevoelens rondlopen maar dat leg je af tegen die gasten.'

'Ik zeg altijd tegen mijn werknemers: geef al het geld maar en een fles whisky erbij. Ze hoeven niet hun leven te riskeren voor mijn geld.' Als Crum zelf achter de bar staat kan een overvaller beter doorlopen: 'Dan heeft ie een probleem, ik maak er pap van.'

