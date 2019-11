Schier in de winter: 'De spreiding van toeristen wordt steeds meer'

Het is laagseizoen op Schiermonnikoog. Maar steeds meer ondernemers hebben ook behoefte aan toeristen in de winter zo merkt de plaatselijke VVV. Daarom worden er nu ook 's winters activiteiten georganiseerd.

Hoe is het winterseizoen op Schier? Het antwoord op die vraag zoeken verslaggevers Beppie van der Sluis en Jeroen Berkenbosch uit. In drie reportages. Vrijdag deel 1.



'Vroeger ging het eiland echt op slot en was er weinig te doen. Zowel de horeca als hotels waren gesloten. Dat is al een tijd niet meer zo', zegt Monique Talsma, eilander en medewerker van het VVV-kantoor.

'Vroeger, toen ik nog op school zat, vroegen klasgenoten wel eens aan mij of er bussen rijden. Die dachten dat er helemaal niemand meer was in de winter. Maar de bussen rijden gewoon en is er nu ook van alles te doen.'

'Na Gronings ontzet was het gedaan met het toerisme'

Talsma merkt dat er steeds meer toeristen ook in de koude dagen naar het eiland komen. 'Er is hier van alles te doen en ook de horeca blijft gewoon open. Mensen willen na een lange wandeling wel een warme kop chocolademelk. De spreiding van toeristen wordt steeds meer. Vroeger na Bommen Berend en de herfstvakantie dat er nog maar weinig mensen kwamen. Dat is nu anders.'

Wandelen

Om het toerisme extra te stimuleren wordt de 'november wandelmaand' georganiseerd door de VVV. Er staan allerlei wandelingen en informatieve excursies op het programma. Bijvoorbeeld één van 4,5 km over de walvisvaart. 'We willen het laagseizoen ook echt meer op de kaart zetten', zegt Talsma.

Beppie van der Sluis in gesprek met Monique Talsma (Foto: RTV Noord)

Talsma vindt persoonlijk de zomer het mooiste seizoen maar in de winter is het eiland volgens haar ook mooi. 'Het is mooi omdat contrast te zien. De kleuren en luchten van het eiland zijn elk seizoen anders.

's Winters zijn er weinig toeristen en hoef je niet ergens voor in de rij te staan. Ook zien de eilanders elkaar dan weer en begint het verenigingsleven. Zoals toneel en zang.'