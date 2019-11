Inzetbaarheid Sergio Padt vraagteken tegen Willem II

Het is nog onzeker of Sergio Padt aankomende zondag onder de lat staat als Willem II naar Groningen afreist. Op het laatste moment wordt pas beslist of de doelman inzetbaar is.

Afgelopen woensdag vond Sergio Padt zijn naam niet terug op het wedstrijdformulier van de Trots van het Noorden. Vanwege een blessure, opgelopen in de wedstrijd tegen Heerenveen, kon hij niet spelen tegen Harkemase Boys.

Hij mocht ook niet naar Harkema afreizen om zijn ploeggenoten te ondersteunen, maar in plaats daarvan zat hij met zijn been omhoog zich te verbijten terwijl hij naar Radio Noord luisterde. 'Ik vind het al erg om een wedstrijd voor de tv te kijken, maar nu moest ik naar de radio luisteren omdat de wedstrijd niet werd uitgezonden. Op het moment dat er muziek werd gespeeld pakte ik Twitter er maar weer bij om toch continu op de hoogte te blijven.'

Jan Schipper

Door zijn absentie staat de doelman op gelijke hoogte met verdediger Jan Schipper die in de jaren zeventig hetzelfde aantal wedstrijden achterelkaar op het veld stond. Qua eredivisiewedstrijden op rij staat de doelman van FC Groningen wel op eenzame hoogte met 147 partijen. Of die reeks ten einde komt is momenteel nog niet zeker. 'Het is fifty-fifty', zegt Padt.

Ook Buijs durft nog geen voorspelling over zijn doelman te doen. 'Dat kan zomaar een lastminute worden', zegt Buijs. 'En dan bedoeling ik geen vakantie. Mocht Padt niet inzetbaar zijn dan gaat Jan Hoekstra keepen.'

De trainer van FC Groningen verwacht dat de meeste twijfelgevallen inzetbaar zullen zijn. 'Van Gabriel Gudmundsson, Ramon Pascal Lundqvist en Michael Breij weten we zeker dat ze er niet bij zijn. Ik ga ervanuit dat de meeste andere jongens wel kunnen spelen.'

'We willen winnnen'

Voor Samir Memisevic komt een terugkeer in de basis nog net te vroeg. De verdedigende middenvelder speelde tegen Harkemase Boys voor het eerst sinds ongeveer een half jaar weer negentig minuten mee, wat hij uitstekend invulde. 'Een tweede wedstrijd in drie dagen lukt nog niet', geeft Buijs aan. 'Als Samir over twee of drie weken weer helemaal fit is dan speelt hij sowieso.'

Over de tegenstander is Buijs vol lof. 'Willem II doet het goed. De verwachting is dat ze net zoals het hele seizoen 4-3-3 gaan spelen met echt vleugelspitsen. Ze hebben een goede aanval. Wij willen natuurlijk winnen. Hopelijk lukt het om het publiek erachter te krijgen, want dat is lekker in zulke Engelse weken waarin we veel wedstrijden spelen.'