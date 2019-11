Politie werkt aan herstel voor bezetting politiebureau Ter Apel

De politie is bezig met een plan om de arbeidsomstandigheden van het politiebureau in Ter Apel aan te pakken zodat agenten hun diensten weer in Ter Apel kunnen opstarten.

Dat schrijft politiechef Gerry Veldhuis in een brief aan burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde.

Het politiebureau in Ter Apel raakte in opspraak toen de gemeenteraad ontdekte dat de werkwijze was aangepast en niet meer voldoet aan eisen van de raad. Ook was er niet overlegd met de burgemeester, die verantwoordelijk is voor de veiligheid.

Boze burgemeester

Burgemeester Velema was woest op de politieleiding. Hij eiste dat de werkwijze van het bureau per direct werd hersteld: een politiebureau dat 24/7 in bedrijf is. Vooral omdat de gemeente volgens hem niets verkeerd heeft gedaan. 'Ik was al kwaad en dan word je nog kwader als je daar achter komt', zo zei hij ongeveer anderhalve week geleden.

Ook de gemeenteraad was verbijsterd dat de afspraken waren geschonden. 'Van dit verhaal val ik van mijn stoel', zei Gerard Heijne (Gemeentebelangen). 'We zijn in ons pak genaaid', vindt Pieter Dinkla (VVD). 'Wij worden hier straks op aangesproken', stelde een boze Stienus Melis (PvdA).

Politiechef komt uitleg geven

De politie zet nu een stap naar het herstel van de oude situatie. Of de raad dat voldoende vindt is nog maar de vraag. Eerder stond er een identificatiezuil, een apparaat waarmee de identiteit van een arrestant wordt vastgelegd. Over de eventuele terugkomst van dat apparaat wordt niks gezegd in de brief.

Op 6 november zal er meer duidelijkheid komen, want dan komt de politiechef tekst en uitleg geven aan de gemeenteraad van Westerwolde.

