Ntab de snelste bij WB-kwalificatie 500 meter, ook Velema knalt naar WB-ticket (update)

De Groningse sprinter van Team Reggeborgh finishte in de laatste race tegen zijn ploeggenoot Kai Verbij in een tijd van 34,79 seconden. Verbij belandde met 34,95 op de tweede plek.

Ronald Mulder, Europees en Nederlands kampioen op de 500 meter, reed de derde tijd: 35,00. De resterende twee startbewijzen op deze afstand voor de eerste vier wereldbekers gingen naar de verrassende Lennart Velema (35,04, persoonlijk record) en Hein Otterspeer (35,05).

Herstel van vorig jaar

Kjeld Nuis (zesde in 35,13), Michel Mulder (zevende in 35,14) en Jan Smeekens (achtste in 35,23) grepen onder anderen naast het internationale ticket.

Ntab was vorig jaar bij de Nederlandse kwalificatiewedstrijden voor de wereldbeker één van de grote verliezers. Hij liep met zesde plaatsen op zowel de 500 als 1000 meter de begeerde startbewijzen mis. Ntab reed drie weken geleden in Inzell al een tijd van 34,83.

Ook Lennart Velema verovert een WB-ticket

Met een grote glimlach op z'n gezicht stapte Lennart Velema de mixed-zone van Thialf binnen. Hij had al uitgefietst en dus na kunnen denken over zijn verrassende vierde plek op de 500 meter bij het wereldbekerkwalificatietoernooi.

Hij noteerde een tijd van 35.04, een persoonlijk record. Driehonderdste sneller dan ooit, maar dat maakte even helemaal niet uit. Velema, specialist op de 1000 meter, reed een bijna perfecte race. 'Ik had alleen een klein missertje bij de opening, maar het rondje was nagenoeg perfect', vertelt hij beduusd. Hij beseft wel dat hij de eerste verrassing van het schaatsweekend in Heerenveen is.

'Ik heb in ieder geval een ticket binnen'

'Ik ben blij dat ik dat ben. Ik had dit totaal niet verwacht. Ik wist wel dat ik lekker aan het rijden ben. Op de 500 meter liep het af en toe nog een beetje moeizaam. En dan nu gewoon bij de eerste vijf zitten, ik zit er nu gewoon helemaal bij. Dat is echt supergaaf.'

Velema hoefde niet eens tot de laatste rit te wachten totdat hij zeker wist dat hij een ticket kon boeken voor de eerste serie worldcupwedstrijden. Over twee weken is de eerste in Minsk. Onder andere Jan Smeekens en Kjeld Nuis konden niet aan zijn tijd tippen.

Zondag rijdt Velema de 1000 meter. 'Ik hoop dat ik dan ook iets moois kan laten zien. Maar ik heb in ieder geval een ticket op de 500 meter.'

Lees ook:

- Wat zijn de kansen van de Groningse schaatsers?