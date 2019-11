Kabinet: 500 miljoen tegen stikstofprobleem

Met het geld wil het kabinet de stikstofneerslag in natuurgebieden verlagen en de natuur versterken. Het bedrag komt uit de begrotingsreserve van het kabinet en komt bovenop het eerder toegezegde geld. Hoeveel de provincies investeren om de stikstofimpasse te doorbreken, moet nog blijken.



Maximum snelheid

Volgende week hoopt het kabinet met maatregelen te komen om ruimte te creëren voor de woningbouw. Daarna kijkt landbouwminister Carola Schouten samen met provincies welke gebiedsgerichte maatregelen genomen moeten worden.

Een van de maatregelen die het kabinet al aankondigde, is het verlagen van de maximumsnelheden op snelwegen dichtbij beschermde natuurgebieden.

Door de maximumsnelheid in het hele land te verlagen, wordt er genoeg stikstof bespaard om volgend jaar al 75.000 woningen te kunnen bouwen. Dat staat in een vertrouwelijk advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, waar RTL Nieuws over bericht.



Kabinet schuwt geen taboes

Door de stikstofcrisis liggen veel bouwprojecten in Nederland stil. In politiek Den Haag zijn vooral veel zorgen over de stilgevallen woningbouw.

Rutte werd vrijdag bij zijn wekelijkse persconferentie gevraagd naar de mogelijkheid van een algemene snelheidsverlaging, als oplossing voor de stikstofcrisis. Daar zei hij dat een landelijke snelheidsverlaging niet per se de beste oplossing is voor het teveel aan stikstof in natuurgebieden, omdat nou eenmaal niet alle wegen langs natuurgebieden lopen. Maar hij leek het ook niet uit te sluiten. Het kabinet zegt geen taboes te schuwen.