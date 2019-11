Bosker vindt oplossing in schaatsfabriek

'Er valt wel even een hoop druk van me af', zei Marcel Bosker na zijn vierde plek op de vijf kilometer. Hij plaatste zich voor de eerste wereldbekerwedstrijden.

Hij kwam na 6.18.41 over de streep in Thialf na een lastige race. Maar in elk geval beter dan een paar weken geleden.

Bosker reed in de voorbereiding een aantal slechte wedstrijden. Dat kwam omdat een van zijn schaatsen haperde. 'Het ijzer van mijn schaats was van binnen gebroken. De schaats doet daardoor z'n eigen ding en doet niet meer wat ik wil. Dat heb je niet meteen door en dan denk je dat jezelf wat minder goed bent. En je begint te twijfelen.'

'Pittige 1500 meter te gaan'

Een bezoek aan de schaatsfabriek was de oplossing en nam de twijfel weg. 'Ik heb een paar nieuwe ijzers meegenomen en ben er binnen twee weken aan gewend geraakt. Met 6.18 rij ik me er tussen en dat is goed.' zegt hij opgelucht.

Bosker komt zaterdag in actie op de 1500 meter. Ook op die afstand wil hij proberen een worldcupplek te veroveren. 'Dat is niet 1,2,3 geklaard want dan moet je in de 1.45 rijden. En dat is na een vijf kilometer best wel pittig. Het niveau is gewoon geweldig goed in Nederland.'

