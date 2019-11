'De roltrappen zijn geweest, tijd voor nieuwe historie'

'De tijd van de roltrappen is geweest', zegt directeur Kristiaan Capelle van vastgoedontwikkelaar MWPO. 'Het is een breuk met het verleden, hogere verdiepingen zijn straks per lift te bereiken.'

450 mensen aan het werk

In het pand moeten straks 450 mensen werken. Bedrijven die er kantoorruimte willen huren, heeft de ontwikkelaar nog niet gevonden.

'Daar gaan we nu mee aan de slag', zegt de directeur erover. Vertrouwen dat het lukt heeft hij wel: 'De bedrijven waar wij ons op richten willen graag in de binnenstad zitten, dat is een landelijke trend.'

Startups

Capelle doelt onder andere op ICT-bedrijven. 'En Groningen staat in de toplijsten van startups.'

Maar is kantoorruimte op deze plek wel handig? Immers is parkeerruimte schaars en duur, rond de Grote Markt. 'Dat is inderdaad zo, maar er zijn diverse garages in de omgeving', zegt Capelle. 'Bovendien gaan mensen die in de binnenstad werken niet allemaal met de auto naar het werk, maar pakken ze vaak de fiets.'

Nieuwe plek La Place?

Het is nog niet duidelijk of restaurant La Place, dat nu nog op de vierde verdieping in het pand zit, daar gevestigd blijft. 'We zijn daar nog over in overleg', zegt Capelle. 'Dat het restaurant blijft is wel zeker, net als dat onderin het pand een supermarkt komt.'

Miljoenenproject

De verbouwing van het pand is een miljoenenproject. MWPO wil niet zeggen wat het precies kost. Behalve de binnenkant gaat ook de buitenkant van het pand op de schop.

Eind 2020 moet Het Groot Handelshuis opengaan.

