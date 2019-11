Bo van der Werff vindt handelen KNSB 'niet netjes'

Bo van der Werff komt niet in actie op de 1000 meter bij het wereldbekerkwalificatietoernooi. De Groningse schaatsster heeft wel de zogenaamde A-limiet gereden, maar krijgt geen aanwijsplek.

'Daar ben ik boos over en baal ervan. Ik sta elfde van Nederland, ik hoor daar gewoon te staan. Maar het is Nederland hè. Regeltjes, regeltjes. Dat ik geen aanwijsplek krijg is onbegrijpelijk', meent de sprintster van Team IKO.

Geen calamiteit

Bij de wedstrijd om de Holland Cup in Deventer, een paar weken geleden, kwam ze ten val. Dat is achteraf de reden waarom ze ontbreekt op de deelnemerslijst van de kilometer. Van der Werff vocht afgelopen week de beslissing van schaatsbond KNSB aan.

'Vallen is geen calamiteit, was de reactie en verder niets. Natuurlijk moet je niet vallen, maar ik heb de dingen die ik moest doen om me te plaatsen gedaan. Ik schaats de limiet en heb niet eens een reserveplek gekregen. Ik vind dit niet netjes van de KNSB', geeft ze aan.

Achterdeur

Ze maakt ook geen kans om via de achterdeur alsnog een startplek te krijgen. 'Er zijn al wat afzeggingen, maar de reserves worden aangewezen op basis van de Holland Cup waarbij ik dus niet gefinisht ben. Ik had misschien na de val wel uit moeten rijden. Dan had ik alsnog mee kunnen doen.'

Ik ben op m'n best als ik de woede omzet in prestaties Bo van der Werff

Ondanks de boosheid gaat Van der Werff niet bij de pakken neerzitten. Het seizoen is nog lang en er komen nog genoeg momenten waarop ze kan laten zien waartoe ze in staat is.

Woede omzetten

'Ik ben op m'n best als ik de woede omzet in prestaties. Voor nu haal ik positieve dingen uit de 500 meter. Ik hoop rondom de Kerst bij de NK Afstanden revanche te kunnen nemen.'

Van der Werff eindigde op de dertiende plaats op de 500 meter, maar schaatste sinds lange tijd wel weer een tijd onder de negenendertig seconden, 38.81.

