Stadskanaal in het middelpunt van Dutch Open Para Table Tennis

Als het team van Expeditie Grunnen de sporthal binnenkomt, is de finale net aan de gang: China tegen Duitsland. Alle drie de sets worden ruim gewonnen door de Chinees Panfeng Feng.

Beste van de wereld

Niet zo gek, volgens zijn Duitse tegenstander Thomas Bruchle: 'Spelen tegen de beste van de wereld, ik vond het nog aardig gaan.'

De finale: Panfeng Feng (China) tegen Thomas Bruchle (Duitsland) (Foto Marthijs Veldthuis)

Stoute schoenen

De reden dat het internationale kampioenschap in Stadskanaal is neergestreken, is Christiaan Sterenborg. In 1994 is Sterenborg van vijf meter hoogte naar beneden gevallen en brak zijn nek. Inmiddels heeft Sterenborg het tafeltennissen ontdekt. Hij trok de stoute schoenen aan en probeerde de Dutch Open Para Table Tennis naar Stadskanaal te krijgen. Met succes.

Het is drie uur rijden van Schiphol naar hier, dat is niks voor een Canadees Wedstrijdleider Robbert Stolwijk

'Voor ons Nederlanders is Stadskanaal misschien niet centraal, maar voor de internationale sporters maakt het niet uit. Het is drie uur rijden van Schiphol naar hier, maar dat is niks voor bijvoorbeeld een Canadees', vertelt Wedstrijdleider Robbert Stolwijk.

Er staat genoeg op het spel voor de 200 sporters. Tijdens het kampioenschap zijn er namelijk tickets te verdienen voor de Paralympics in 2020 in Tokio, Japan.

