Bibliotheek Boteringestraat sluit weemoedig de deuren

De Openbare Bibliotheek aan de Boteringestraat in de stad is dicht. Zaterdag werden de laatste boeken geleend en ingeleverd. De bieb verhuist naar het Forum aan de Grote Markt. Dat opent eind deze maand de deuren.

'Ik dacht: ik ga nog even mijn slag slaan, want ik hoorde dat je meer boeken mee mocht nemen voor de overbrugging,' vertelt Nel van der Graaf, die tussen de stripboeken zit te scharrelen.

Ze komt minimaal een keer per week in de bibliotheek aan de Boteringestraat. Aan het idee dat ze straks naar het Forum moet, moet ze nog wennen. 'Ik ben sowieso niet zo dol op veranderingen maar we gaan binnenkort gewoon naar het Forum.'

Doodzonde

Stieneke van Heerikhuizen uit Stad is uitgesproken over de verhuizing van haar bibliotheek. 'Ik vind het doodzonde. Ik vind dit een prachtig gebouw en ik heb niet veel zin in het Forum.'

Van Heerikhuizen leent haar leven lang al boeken. Ook al toen de bibliotheek nog aan het Kwinkeplein en daarna aan de Vismarkt zat.

'Het is hier allemaal mooi compact. Ik kan hier alles vinden en in het Forum moet ik op allerlei afdelingen zijn. Ik vind het jammer dat het hier weggaat. Dat meen ik echt.'

'Leuk dat er een nieuwe bibliotheek komt'

Bij de terugbrengbalie staat Jorrit van der Heide. 'Ik wil een paar bundels halen en toen dacht ik dan moet ik wel eerst wat boeken inleveren.' Dat het de laatste keer aan de Boteringestraat is maakt het voor hem niet anders dan anders. 'Ik vind het leuk dat er een nieuwe bibliotheek komt. Er verandert voor mijn niet zoveel, denk ik.'

Je hebt altijd wel nostalgische gevoelens, maar eens komt er een eind aan Klaas Cuperus, bibliotheekmedewerker

Paul Schuddebeurs zit aan een van de tafels in de bieb een krant te lezen. 'Ik kom hier een paar keer per week voor de krant en wat tijdschriften.' De verhuizing naar het Forum is voor hem niet het grootste probleem. 'Er zitten een paar weken zonder iets tussen dat het hier sluit en daar open gaat. Het krantje, het loopje, het fietsje. Het is toch een gewoonte.'

Nog een afscheidsborrel

Bibliotheekmedewerker Klaas Cuperus heeft vandaag zijn laatste dienst aan de Boteringestraat.

'Over vier weken ga ik rustig verder in het nieuwe gebouw. Dat wordt iets nieuws en dat is altijd verrassend. En ach, je hebt altijd wel nostalgische gevoelens maar eens komt er een eind aan. Aan het eind van de middag hebben we hier met het personeel nog een kleine afscheidsborrel en dat is het dan.'

De bibliotheek in het nieuwe Forum opent vrijdag 29 november de deuren.

