Expeditie Grunnen is vroeg in de kroeg

Het is dan nog maar 10:00 uur in de ochtend, het bier vloeit al rijkelijk en de typisch Engelse ontbijtjes zijn niet aan te slepen. Kortom: de sfeer is gezellig. Zuid-Afrika heeft de finale overigens gewonnen met 32-12.

Ook in Expeditie Grunnen:

- De bieb gaat verhuizen

- De pompen verzameling van Gerard

- Help! Bas is klusser.

- Door weer en wind met de metaaldetector op zoek naar schatten.

- Een gratis ijsco voor Onliner Marthijs

- De open dag van Hempflex

- Dutch Open Para Table Tennis in Stadskanaal

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!

