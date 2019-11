Warming-up: FC Groningen - Willem II

FC Groningen beleefde afgelopen woensdag een heet avondje in Harkema. In een matige wedstrijd won de FC uiteindelijk met 2-1 door twee doelpunten van Samir Memisevic. De Bosnier die tegenwoordig op het middenveld speelt, deed voor het eerst sinds bijna een half jaar weer een hele wedstrijd mee. Met de aanvoerdersband om de arm speelde Memisevic een uitstekende wedstrijd.

Zondagmiddag staat hij nog niet in het basiselftal van Danny Buijs, maar daar is hij momenteel nog slechts een paar weken van verwijderd. 'Een fitte Memisevic speelt bij mij altijd', zei Buijs afgelopen vrijdag nog maar eens om het vertrouwen in zijn sterkhouder aan te geven.



De vorm: FC Groningen

Op 28 september verloor FC Groningen voor de laatste keer een wedstrijd. Tegen Ajax werd het toen 2-0. Sinds die wedstrijd kan de Trots van het Noorden uitstekende cijfers overleggen. Zes goals voor en slechts één tegentreffer resulterend in zeven punten. Dat zorgt ervoor dat FC Groningen aan het begin van deze speelronde op de elfde plaats staat in de eredivisie, met veertien punten uit elf wedstrijden.

Het scorend vermogen van FC Groningen is net als vorig seizoen een probleem. Er wordt weinig gecreëerd, waardoor de wedstrijden vaak niet erg leuk zijn om naar te kijken. Tegen Heerenveen speelde Buijs voor het eerst met twee echte spitsen, maar het resultaat was nog niet wat vooraf gehoopt werd.

Het lijkt niet waarschijnlijk dat Sierhuis en Benschop zondag opnieuw samen aan de aftrap zullen verschijnen. Geen van beide spitsen is honderd procent fit en Buijs wil niet het risico nemen om ze beiden vroegtijdig naar de kant te moeten halen.



De vorm: Willem II

De Tilburgers doen het op dit moment uitstekend. De ploeg van Adri Koster staat op de zesde plaats in de eredivisie en voetbalt leuk en aanvallend. Net als FC Groningen heeft Willem II ook een uitstekende defensie, want keeper Wellenreuther moest slechts vijftien keer vissen. Hij kreeg iets meer goals tegen dan zijn collega Padt.

Ondanks dat Willem II aanvallend voetbal speelt, wordt er ook daar weinig gescoord. Slechts veertien keer tot nu toe. Daarmee behoren de Tilburgers ook tot de minst scorende ploegen van de eredivisie. De ploeg die vanmiddag als eerste scoort kan wel eens spekkoper worden.



Waar moeten we op letten?

FC Groningen wil maar al te graag het aanvalsspel verbeteren en heeft daar vanmiddag dus een nieuwe kans op. Het heeft er alle schijn van dat de snelle Joël Asoro het vandaag voor het eerst vanaf de aftrap mag gaan laten zien. De huurling van Swansey kan zowel aan de buitenkant als in een twee spitsen-systeem spelen.

Ajdin Hrustic maakt de laatste weken een mindere periode door en zal tegen Willem II graag weer willen laten zien wat hij kan. Want is de Australiër in vorm, dan is het genieten. Toch is het veel te vaak, ook dit seizoen, net niet. Dat moet anders, te beginnen tegen de Tricolores.



Historie

FC Groningen en Willem II speelden in Stad en in eredivisieverband 32 keer eerder tegen elkaar. De Tilburgers wonnen daarvan slechts vijf keer. Zeventien keer won Groningen en tien keer werd het gelijk. Opvallend is dat de laatste overwinning van FC Groningen alweer drie jaar geleden is. In 2015 werd het 2-1.



FC Groningen Live

De wedstrijd is zondagmiddag live te volgen via Radio Noord. FC Groningen – Willem II begint om 14.30 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 14.00 uur. Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion. Walter Waalderbos is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een liveblog op de site en in de app.



Blessures/schorsingen

Ramon Pascal Lundqvist, Gabriel Gudmundsson en Michael Breij zijn er niet bij.



Vermoedelijke opstelling FC Groningen

FC Groningen (4-4-2): Padt; Zeefuik, Te Wierik, Itakura, Warmerdam; Matusiwa, El Messaoudi, Hrustic, El Hankouri; Benschop en Asoro.