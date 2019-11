Live: FC Groningen zorgt met vaardige spits Asoro voor aantrekkelijke openingsfase

FC Groningen neemt het vanmiddag in eigen stadion op tegen Willem II. De ploeg van coach Danny Buijs bezet de elfde plaats in de eredivisie, de Brabanders doen het verrassend goed op de zesde positie.

Het duel begint om 14.30 uur. De Groningers zijn de laatste drie competitieduels ongeslagen en pakten uit deze reeks zeven punten. RKC en Sparta werden verslagen, tegen noordelijke rivaal sc Heerenveen kwamen beide ploegen vorige week zondag een puntendeling overeen: 1-1.

Bekerloting

In de beker wacht na de moeizame 1-2 zege tegen Harkemase Boys nu de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Dit wees de loting gisteravond uit. Deze wedstrijd in het HCM-stadion wordt gespeeld op 17,18 of 19 december.

Progressie

Ook in de competitie wil de ploeg van coach Danny Buijs progressie boeken. Als er drie punten gepakt worden tegen de Tilburgers komt FC Groningen dichtbij de plaatsen die via de play-offs recht geven op Europees voetbal, de doelstelling voor dit seizoen.

Al negentien punten

Tegenstander Willem II presteert uitstekend. De ploeg van de ervaren coach Adrie Koster pakte al negentien punten uit elf duels. Dat zijn er vijf meer in vergelijking met FC Groningen. Willem II veroverde in de vorige speelronde wederom drie punten door provinciegenoot RKC Waalwijk met 2-1 te verslaan.

Thuis vs Sparta

In de beker wonnen de Tricolores relatief eenvoudig met 0-4 van amateurclub HVCV Quick. De loting kopppelde de Brabanders in de tweede ronde van de KNVB-beker aan Sparta Rotterdam. De club van de opvallend trefzekere Griekse spelers Vrousai en Pavlidis is net als FC Groningen een thuiswedstrijd toebedeeld.

Liveblog

Vorig seizoen verloren de Groningers de thuiswedstrijd tegen Willem II met 0-1 door een doelpunt in de 33e minuut van Crowley. Komen de groen-witten vandaag weer van een koude kermis thuis of nemen ze revanche voor de domper van vorig seizoen en breidden hun ongeslagen reeks uit tot vier wedstrijden? Volg het duel via onderstaand liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen (4-4-2):

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Itakura, Warmerdam; Hrustic, Matusiwa, El Messaoudi, El Hankouri; Asoro, Sierhuis.

Willem II (4-3-3):

Wellenreuther; Nelom, Holmen, Peters, Nieuwkoop; Saddiki, Ndayishimiye, LLonch; Nunnely, Pavlidis, Köhlert.

Scheidsrechter: Pol van Boekel.

