Uitzicht op de Bosporus: de Turkse liefdes van Ronald Ohlsen

Twintig jaar geleden ontmoette hij in een Groningse discotheek zijn Turkse liefde. Zij bracht hem naar Turkije en daar ontdekte hij zijn tweede liefde: Istanbul. De Groninger schrijver Ronald Ohlsen schreef een boek over die Turkse stad.

'Uitzicht op de Bosporus, Istanbul en de verhalen', heet het boek.

'Mijn vrouw is geboren in Istanbul en zodoende kom ik daar al twintig jaar. Ik vind het een geweldige stad en wilde mijn enthousiasme overdragen', vertelt Ohlsen thuis in Groningen. In het boek neemt Ohlsen de lezer mee naar de Turkse miljoenenstad en beschrijft hij plekken en personen uit de geschiedenis van Istanbul.'

Eiland in de Bosporus

In één van de verhalen in het boek brengt de schrijver een bezoek aan de Leandertoren, die op een eiland in de Bosporus staat. Een sultan zou de toren hebben gebouwd om zijn dochter erin op te sluiten. Ohlsen ontmoet er een Turk, die hem vertelt over het bezoek dat de Bijbelse figuur Mozes er zou hebben gebracht.

Paleizen en moskeeën

'Er zijn verschrikkelijk veel mooie plekken in Istanbul', begint de schrijver wanneer naar zijn favoriete plek in die stad wordt gevraagd.

'Heel bijzonder is een lange wandeling langs de Bosporus bij mooi, helder weer. En dan niet per se in de zomer, maar in het voorjaar of de herfst. Dan is dat een prachtige plek met vaak heel bijzonder licht. Op de heuvels zie je dan de paleizen en moskeeën liggen.'

Constantinopel en Byzantium

'Istanbul heeft een enorme geschiedenis', gaat hij verder. 'Het is drie keer de hoofdstad geweest van een wereldrijk. Ooit was het Constantinopel, Byzantium. De stad heeft daardoor een heel speciaal karakter. Uit al die periodes zie je daar nog sporen van terug en je moet eerst wat weten van die geschiedenis voor je begrijpt wat je ziet.'