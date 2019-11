Docent Frans uit Leek wint Nederlands dictee: 'Het staat goed op mijn cv'

Dat de Leekster als beste uit de bus kwam, was voor hem een complete verrassing. 'Ik heb het dictee van vorig jaar geoefend. Toen maakte ik één fout.' Bij het nakijken van de quiz telde hij al zes fouten. 'Dan kon nooit genoeg zijn voor een eerste plaats, dacht ik.'

Kinderachtige fouten

Maar toch deed De Jonge het beter dan anderen die dagelijks met taal bezig zijn, zoals schrijvers Jan Siebelink en Annegreet van Bergen. 'Het heeft me erg verbaasd. Ik dacht: Als ik maar niet in de onderste regionen beland, dan ben ik al tevreden.'

De Jonge is het niet eens met alle door hem gemaakte fouten. Zo vergat hij de accenten op het woordje 'móét' , dat met een klemtoon werd uitgesproken. Dat werd als een fout gerekend. 'Dat vond ik wat kinderachtig. Niemand had dat bijna.'



De Jonge was behoorlijk beduusd van zijn overwinning:



Leraar Frans

Overigens is Nederlandse taal niet de expertise van De Jonge. In het dagelijks leven is hij docent Frans aan het Dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand. Toch komt zijn kennis van het Nederlands hem niet aanwaaien. 'Mijn interesse voor taal is redelijk breed.'

Je weet van tevoren dat je er geen duizenden euro's mee wint. Maar je doet het voornamelijk voor de eer. Niels de Jonge - winnaar Groot Dictee der Nederlandse taal

Wat de overwinning hem nou oplevert? Een vulpen, kalender en een boek. Ook de reiskosten krijgt hij vergoed. 'Je weet van tevoren dat je er geen duizenden euro's mee wint. Maar je doet het voornamelijk voor de eer.' Bovendien staat het volgens hem goed op zijn cv.

Het dictee werd jarenlang op televisie uitgezonden. Sinds vorig jaar wordt het alleen nog op NPO Radio 1 uitgezonden in het programma 'De Taalstaat' met presentator Frits Spits.

Lees ook:

- Winnaar Groot Dictee der Nederlandse Taal komt uit Leek