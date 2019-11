Prachtgoals Sierhuis helpen FC Groningen langs zwak Willem II

Sierhuis: 'Ik was erop gebrand om me terug te knokken'

De ploeg van Danny Buijs stijgt door deze zege naar het linkerrijtje en staat op de negende plek met zeventien punten uit twaalf duels. De groen-witten zijn daarmee ongeslagen in de laatste vier duels, waarin tien punten werden gepakt.

Fraaie goals Sierhuis

Beide treffers waren van grote schoonheid. Bij de openingstreffer vijf minuten voor de rust nam Sierhuis aan met rechts en schoot de bal vervolgens met een soort karatetrap in één beweging via zijn linkervoet achter Willem II-doelman Wellenreuther.

De 2-0 was nog mooier. Een opportunistische trap van achteruit werd met het hoofd verlengd door Asoro. De bal viel perfect voor de voeten van Sierhuis, die met een verwoestende knal opnieuw de doelman van de gasten kansloos liet.

Startblokken

De Groningers kwamen prima uit de startblokken in het eigen HCM-stadion. Met attractief en aanvallend spel werd de Tilburgers geen moment rust gegund. Al na vijf minuten viel de eerste grote kans te noteren.

Joel Asoro werd vrij gezet door Sierhuis. De basisdebutant kon zijn schot niet genoeg kracht meegeven en schoot naast. Ook een paar minuten later kwam de Zweed in goede positie, maar Willem II doelman-Wellenreuther bracht redding.

Fletse gasten

De gasten maakten een erg fletse indruk, maar kregen bij een 0-0 tussenstand in de eerste helft wel een grote kans via Pavlidis. De Griek kwam schuin voor het doel uit van Padt en schoot te gehaast voorlangs.

Dat was ook meteen alles wat de ploeg van Adrie Koster liet zien. Sierhuis scoorde precies op de goede momenten voor FC Groningen en daarmee was het duel na de tweede goal al min of meer gespeeld. Groningen hoefde niet meer, Willem II kon niet meer.

Minuten voor Memisevic

Samir Memisevic maakte bij de Groningers weer zijn eerste minuten in de competitie. Hij verving Hrustic twintig minuten voor tijd. Een goede generale repetitie voor FC Groningen, dat vrijdag 8 november alweer in actie komt. Dan is in Arnhem Vitesse de tegenstander. De aftrap in de Gelredome is om 20.00 uur.

