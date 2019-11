Expeditie Grunnen zeurt om koffie

Het team van Expeditie Grunnen koerst af op Stedum wanneer ze een fietser passeren. Presentator Ronald Niemeijer vraagt de man of hij onderweg is of hij er woont. 'Dat gaat je niks aan, met dat gezeur om koffie altijd', antwoordt de man en fietst door.

De toon is gezet en die koffie komt wel een aantal keer om de hoek kijken. Zo wordt het team uitgenodigd voor een Koffieconcert in Eenrum.

Ook in Expeditie Grunnen:

- 25 jaar een paar, dankzij de kracht van God

- Kleine rondleiding door Stedum

- Hoe is het nu met de boer?

- Een koffieconcert in Eenrum

- Rondje Bavvelt

- De kade van Schouwerzijl

- Jan Adriaan is criminoloog in ruste

- Op zoek naar het scherpste eten dat er is op Pasar Malam

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

