Buijs: 'We wilden domineren, kansen creëren en winnen. Dat is gelukt'

Sierhuis: 'Ik was erop gebrand om me terug te knokken'

'De 1-0 komt over de linkerkant', blikt Sierhuis terug. 'Warmerdam krijgt de bal na een prachtige crosspass van Hrustic en passeert zijn tegenstander. Dan is het zaak voor een spits om positie te kiezen. Ik nam een stapje terug, kreeg de bal en moest me vervolgens strekken. Met een soort acrobatische actie wist ik toch te scoren.'

Ook de 2-0 had de huurling van Ajax nog goed voor ogen. 'Ko Itakura geeft een dieptebal die Asoro door kopt. Perfect in mijn loop en ik kon heerlijk 'halen'. Op de wreef en keihard in de kruising.'

Gebrand

Sierhuis speelde niet voor het eerst met Asoro in de spits. 'In de periode dat ik iets minder aan voetballen toekwam bij het eerste speelden we samen voorin in het beloftenelftal. Maar dit borrelde natuurlijk bij mij. Ik was erop gebrand om terug te komen in het eerste. Dan is het nu ook even heerlijk nagenieten, dat moet je als voetballer soms ook niet vergeten', besloot de trefzekere spits.

Assist

Django Warmerdam speelde een prima wedstrijd en leverde de assist bij de openingstreffer. 'Bij zo'n goal zie je hoe goed wij kunnen voetballen', zegt Warmerdam. 'We speelden prima als team en hebben Willem II geen kans gegeven.'

Op linksback lijkt Warmerdam zijn plek in het elftal van Danny Buijs gevonden te hebben. 'Ik heb op allerlei plekken gespeeld, er ook een paar keer naast gestaan. Ja dat is ook de voetballerij. Op een paar slordigheden na hebben we het heel goed gedaan vandaag, een heerlijk gevoel.'

Glimlach

Buijs liep dankzij de overwinning met een grote glimlach door de catacomben. 'We wilden overtuigend spelen, kansen creëren en winnen. Aan alle drie doelstellingen hebben we voldaan, dus ik ben ontzettend tevreden.'

'Verder hadden we een geweldige interactie met het publiek, veel druk naar voren en veroverden we snel de bal weer terug als we 'm verloren. Door omstandigheden stonden Sierhuis en Asoro samen voorin. Soms worden goede oplossingen uit nood geboren. Nu even genieten en snel op naar de volgende wedstrijd.'

Verdedigen

Rechtsback Deyovaisio Zeefuik was tevreden over de teamprestatie en zijn verdedigen. 'Ik ben een verdediger, dat is mijn taak. Er mag niemand langs. Verder vind ik dat we thuis van iedereen moeten kunnen winnen. We speelden echt heel goed, hebben Willem II geen kans gegeven en waren in elk opzicht beter.'

Terugkeer Gladon

Aanvaller Paul Gladon was even terug bij FC Groningen, nu als spits van Willem II. 'Het voelt goed om weer terug te zijn, kreeg applaus van het publiek toen ik erin kwam. Dat deed me goed. Ik schampte de paal nog met een schot, maar vanaf de eerste minuut was FC Groningen de betere ploeg en de verdiende winnaar.'

