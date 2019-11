Door de mand: Kees Vlietstra doet een oproep aan de sportwethouder

Mooie titel, vis en voetbal. Komt door de alliteratie. Vis en voetbal. Beide mannen zijn goed ingevoerd, welbespraakt en genuanceerd. Daardoor is het filmpje ook vaak heel braaf. Snap ik wel. Ernst en William moeten namelijk na hun filmpje van vierenhalve minuut ook weer een citaatje scoren bij Danny Buijs en Anco Jansen. En die krijgen ze niet als ze ongefundeerd kritiek leveren. Afgelopen week was de viskraam van Henk Harms (alliteratie) in Oude Pekela de locatie waar Vis en Voetbal werd opgenomen.

Henk kwam zelf ook nog even aan het woord. Henk zei wat William eigenlijk had willen, en misschien wel had moeten zeggen: 'Als je een circustent hebt en je hebt er geen goede artiesten en clowns in, dan krijg je die circustent nooit vol. En dat is met FC Groningen ook zo. Als je geen goede voetballers hebt en je speelt de bal steeds terug op de firma Padt, ja ik noem hem geen keeper meer want hij vangt geen bal....Als je de circustent vol wilt hebben, moet je naar voren spelen.'

Visboer Henk heeft natuurlijk gelijk. Henk geeft in drie volzinnen (kwaliteit spelers, bezetting Euroborg, speelwijze) aan waar de algemeen directeur van de FC, Wouter Gudde, twintig minuten voor nodig heeft. Op FC Groningen TV gaf Gudde afgelopen week aan dat er een tekort is van zes ton. En dat de FC inmiddels qua begroting tussen clubs als Zwolle en Heracles staat. Geen subtopper meer, maar middenmoter. Grauwe middenmoter.

Ook Gudde is welbespraakt, genuanceerd én goed ingevoerd. Realistisch. En ook een beetje saai. Meneer Gudde zal zo te zien geen onverantwoorde risico's gaan nemen. Toch zal hij dat moeten doen. Met een beetje creatief boekhouden zal hij wat miljoentjes moeten reserveren voor een nieuwe Suarez of Tadic. Er zal om de circustent vol te spelen betere artiesten en clowns moeten worden gecontracteerd.

Die betere nieuwe clowns kunnen namelijk de bal beter naar voren spelen. In plaats van steeds terug, op een keeper die niet kan vangen. Daardoor gaat er attractiever en succesvoller gespeeld worden. Win-winsituatie. Meneer Gudde moet dus niet besparen, maar investeren. De markt op. Naar Oude Pekela. Naar visboer Henk.

Iets anders. Of eigenlijk ook niet. Mevrouw Inge Jongman is wethouder namens de ChristenUnie in Groningen. In haar portefeuille zitten Zorg & Welzijn, Dorpenbeleid, Landbouw, Natuur, Ecologie & Dierenwelzijn. O ja, en Sport. Wethouder Jongman is ook welbespraakt, genuanceerd en heeft kennis van zaken.

Wethouder Jongman heeft afgelopen week samen met 35 partners het Gronings Sportakkoord ondertekend. Met het sportakkoord hoopt Groningen twee keer 200.000 euro van Den Haag te krijgen. Het geld moet er onder andere voor zorgen dat kinderen eerder gaan sporten. Ook moeten mensen met een beperking betere toegang hebben tot de sport.

Volgens wethouder Jongman is het belangrijk dat kinderen op tijd gaan sporten. 'Als je dat doet, in de eerste duizend dagen van je leven, en leert om actief bezig te zijn, heb je daar je hele leven plezier van.' Klopt hè? Mevrouw Jongman heeft kennis van zaken. Eigenlijk praat ze over werving. Sportclubs doen dit ook.

Ik ben jarenlang als clinic-clown van het korfbalverbond door Noord-Nederland getrokken om op basisscholen korfballessen te verzorgen tijdens de reguliere gymuren. Groot succes. Kinderen én meesters en juffen laten ervaren hoe vet gaaf (zo noemden we dat toen) korfbal is. Doel was uiteraard dat de kids lid werden van de plaatselijke club. Ledenwerving in optima forma.

Pedagogisch moest ik als beginnend lesgever nog het nodige leren. Zat toen, zo rond 1995, nog behoorlijk in de topsportmodus. Noorderschool Giethoorn. Groep 4. Ik werkte toen nog met het praatje-plaatje-daadje-principe. Ik deed alle oefeningen voor en de jongetjes en meisjes moesten mij nadoen. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Alle kinderen hadden een bal en gooiden alle ballen in de korf. Behalve Anneke. Die kwam huilend naar me toe. Zuchtend ging ik door de knieën. 'Wat is er Anneke?' Anneke hield haar bal onder haar arm. 'Mijn b-b-bal doet het niet', snotterde ze. Nogmaals zuchtend keek ik naar het plafond. 'Praat geen poep, Anneke. Die bal doet het prima. Jij kan er zelf gewoon helemaal geen ruk van. Hup, aan het werk. Gooi die bal erin.'

De lessen waren een groot succes. Alle kinderen van groep 4, behalve Anneke, meldden zich aan bij Samen Een, de korfbalclub in Giethoorn. Die club was daar niet op berekend. Onvoldoende trainers en onvoldoende zaalruimte. Ledenwerving gaat niet zonder ledenbehoud. Nieuwe sporters moeten bij een sportclub kunnen trainen en spelen. Onder leiding van goede trainers in of op een fijne sportaccommodatie. Die trainers moeten de clubs en sportbonden opleiden. De accommodaties moeten door gemeentes worden aangelegd, onderhouden en verhuurd.

Terug naar mevrouw de wethouder. Ik citeer een eerder artikel op RTV Noord: 'De gemeente Groningen vraagt dus via het sportakkoord om extra geld, maar bezuinigt tegelijk flink op de sport. Al vanaf het seizoen 2020-2021 moeten clubs meer gaan betalen voor de huur van hun velden. Jongman vindt dat de bezuinigingen aan de ene kant en de mogelijke zak geld aan de andere kant niet met elkaar te vergelijken zijn.'

Volgende week is daar het debat over. Een bezuiniging kun je niet vergelijken met onze inzet om kinderen en mensen met een beperking aan het sporten te krijgen.'Zuchtend ga ik door mijn knieën. 'Praat geen poep, mevrouw de wethouder. U stelt de clinic-clown nu toch een beetje teleur. Ook u kunt door een beetje creatief boekhouden prima de gelden een beetje verplaatsen van de ene post naar de andere. Hup, aan het werk. Ook voor de sport.