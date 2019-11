Kunstschaatsster Daniëlle Pasveer treedt in voetsporen van moeder Rudina

Rudina Pasveer was in de jaren tachtig van de vorige eeuw een gevierd kunstschaatsster. De Groningse schreef meerdere Nederlandse kampioenschappen op haar naam en timmerde ook internationaal aan de weg.

Dankzij haar deelname aan buitenlandse toernooien zag Rudina veel van de wereld. Nu is het de beurt aan haar dochter Daniëlle. De 16-jarige deed afgelopen zaterdag mee aan een kunstschaatswedstrijd in sportcentrum Kardinge in Stad.

Moeder of coach

Met een score van 19,67 was ze best tevreden. 'Normaal scoor ik rond de 25 punten, maar ik ben pas een maand met deze kür bezig en dit was de eerste wedstrijd, dus dan is het best netjes', vindt Daniëlle.

De jonge kunstschaatsster ziet haar moeder als haar grote voorbeeld. 'Zij heeft veel bereikt en dat wil ik ook wel.' Rudina Pasveer zegt vooral als moeder aan de kant te staan. 'Ik laat het aan de coach over om iets van haar prestaties te vinden.'

Bontjassen

Volgens Rudina stond kunstschaatsen vroeger bekend als een elitaire sport. 'Iedereen heeft nog wel het beeld voor zich van de bontjassen die aan de kant stonden. Maar dat is er een beetje af', zegt ze. 'Het is nu best betaalbaar en je kunt lekker op je eigen niveau schaatsen. Je kunt er alles in kwijt, het is echt de mooiste sport die er is.'