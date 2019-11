'Gisteren ging je wél voor je lol naar FC Groningen toe'

'Ik heb laatst gezegd dat je niet voor je lol naar FC Groningen gaat, maar dat ging ik gisteren wel. Ik heb echt genoten', zegt FC Groningen-watcher Stefan Bleeker maandagmorgen in de wekelijkse sportdiscussie op Radio Noord.

Ze hebben laten zien dat ze goed kunnen voetballen Stefan Bleeker-FC Groningen-watcher

'Gewoon leuk'

'Groningen deed het de laatste weken best al wel goed', gaat Bleeker verder. 'Dit is de vierde thuisoverwinning op rij, doorgebekerd tegen Harkema en bij de uitwedstrijd tegen Heerenveen is een puntje gepakt. Maar het spel kon wel steeds veel beter. Gisteren hebben ze laten zien dat ze goed kunnen voetballen. Ik heb veel kansen gezien en het was gewoon leuk.'

Anlist Azing Griever is het eens met Bleeker: 'Ze hadden negentig minuten controle over de wedstrijd. Na tien minuten hadden ze al vier kansen gehad. Toen maakte ik me wel wat zorgen. Ik dacht: straks is er weer minder balbezit, maar als team werd aardig goed gespeeld. De jongens werkten hard voor elkaar. Nu liet Willem II dat ook wel toe.'

Asoro

Bleeker vindt dat de FC het vooral aan zichzelf te danken heeft. 'Er werd veel minder teruggespeeld. Ballen werden er veel eerder in geslingerd, waardoor je meer oorlog voor de goal krijgt en dan ontstaat er wat.'

Als voorbeeld noemt Bleeker de 2-0. 'Dat was een lange bal van Itakura op Asoro. Die is hartstikke klein, maar hij wint wel het kopduel van veel grotere verdedigers en kopt de bal door naar Sierhuis en die bal vliegt erin.'

'Ja, ik vind Asoro de man van de wedstrijd', knikt Griever. 'Want daardoor kreeg Sierhuis de ruimte.'

Dat Asoro niet eerder is opgesteld door trainer Danny Buijs, snapt Bleeker wel. 'Die jongen is nieuw, gehuurd van Swansea City, je moet eerst kijken hoe goed hij is. Hij heeft wel wedstrijden met het tweede elftal gespeeld en dat was niet altijd super. Maar onlangs tegen Heracles Almelo stond hij ook samen met Sierhuis in de aanval en scoorde Sierhuis ook twee keer. Als coach moet je dan geluk hebben dat je zo'n jongen moet inzetten.' Asoro stond in de basis in plaats van Benschop die niet helemaal fit was.

Op basis van wat we gisteren hebben gezien, verdient Asoro het om tegen Vitesse te spelen Stefan Bleeker-FC Groningen-watcher

Zelfde opstelling tegen Vitesse

Toch waren er volgens Bleeker meer goede spelers. 'Warmerdam, Zeefuik en Hrustic. Die laatste vond ik dramatisch in de beker tegen Harkemase Boys, maar dit was echt goed. Ik zag hem zelfs een bal uit de eigen zestien halen om weer verder te voetballen.'

Nu kan de FC zich richten op de volgende tegenstander: Vitesse, aanstaande vrijdagavond. 'Dit biedt houvast en vertrouwen', denkt Bleeker. 'Vitesse is ook geen wereldploeg, bepaald niet', lacht Griever.

Beide mannen denken dat FC Groningen vrijdag met dezelfde basis start. 'Ook met Asoro', zegt Bleeker. 'Op basis van wat we gisteren hebben gezien, verdient die jongen het om tegen Vitesse te spelen.'

Lees ook:

- Sierhuis: 'Ik was erop gebrand om me terug te knokken'

- Prachtgoals Sierhuis helpen FC Groningen langs zwak Willem II