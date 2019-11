Verbazing over posters in Groningen: 'Ik ga niet uit van uiterlijk alleen'

De posters hangen deze week in de stad. Een met een witte man (Jeffrey), een met rapper Mulu (uit Ethiopïë) en een met Sharon, die het syndroom van Down heeft.. Zij vragen om de acceptatie van degene die het leest.

Tolerantie moet in stand blijven

De campagne komt uit de koker van de afgebeelde rapper Mulu Glas en de nachtburgemeester Merlijn Poolman. De gemeente betaalt de actie. 'De campagne richt zich op alle Groningers en op de kernwaarden van het culturele dag- en nachtleven in Groningen: divers, tolerant en gezellig.' De posters moeten ervoor zorgen dat deze waarden in stand blijven en versterkt worden.

'Accepteren zegt niks'

Maar de campagne is veel te veel op uiterlijk gericht, reageren verschillende Stadjers op de facebookpagina van de gemeente Groningen. Daan: 'Zo is het net alsof 'verschillen' en 'diversiteit' per definitie goed moeten zijn als de persoon een ander kleurtje heeft, terwijl het toch totaal om karakter gaat. Wat is precies de boodschap?'

Sybren: 'Accepteren zegt niets. Dat zegt alleen dat je elkaar 'duldt'. Dan nog kunnen mensen een hekel aan elkaar hebben.' Usiena vindt het 'een klap in het gezicht van Groningers, want hiermee wordt de suggestie gewerkt dat we racistisch of discriminerend zijn.'

'Zo'n campagne in zo'n tijd'

Richard beantwoordt de vraag van Mulu op de poster: 'Of ik jou accepteer, ligt volledig aan je gedrag. Beetje raar om iemand op basis van een uiterlijk wel of niet te moeten accepteren.' Ook Thomas staat er zo in: 'Geen idee of ik je accepteer Mulu. Vertel eerst eens iets over jezelf. Ik ga niet uit van uiterlijk alleen. Jij wel?'

Hiermee wordt de suggestie gewerkt dat we racistisch zijn Usiena

Stadjer René vindt de campagne juist het tegenovergestelde van acceptatie oproept. 'Zo'n campagne, in een tijd waarin dit sowieso al gevoelig ligt. Volgens mij heeft de gemeente niet goed nagedacht over deze campagne.' Ook oud-nachtburgemeester Chris Garrit is kritisch. Hij vindt de campagne gedateerd.

Anderen nemen het door de reacties, juist op voor de posters. 'Aan een aantal reacties te zien blijkt dat deze campagne helaas nog steeds nuttig is', reageert Bertran.

'Goed dat erover gesproken wordt'

Communicatie-adviseur Jan Tilman van de gemeente Groningen zegt dat de campagne ervoor moet zorgen dat mensen erover discussiëren. 'De waarden 'divers en gezellig' gelden vaak in de binnenstad, maar zijn niet altijd vanzelfsprekend.'

Gaan de posters en de discussie dan, zoals de kritiek luidt, niet teveel over het uiterlijk? 'We hadden ook zestien andere foto's kunnen gebruiken, maar we hebben hiervoor gekozen. Je ziet de persoon in beeld. Het gaat natuurlijk niet om het uiterlijk, maar om het gedrag van anderen. Hoe tolerant zijn we voor andersdenkenden?'

Tilman heeft zelf geen oordeel over de campagne en de kritiek daarop. 'Misschien worden de foto's op de verkeerde manier geïnterpreteerd. Ze hangen deze week in bushokjes, daarna niet meer. Net als onze diversiteitscampagne in het voorjaar, gaan we deze hierna evalueren. Maar discussie hierover is juist heel erg goed. Dat is de intentie van de campagne.'