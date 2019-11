Onno Hoes over bioscoopmoorden: 'We laten verwarde personen te lang vrij rondlopen'

Dat zegt Onno Hoes die vorig jaar met zijn 'schakelteam verward gedrag' het kabinet adviseerde over de aanpak van verwarde personen.

Het zit niet in je hoofd dat je bewust iemand gaat vermoorden. Het is een soort kortsluiting die ontstaat, doordat wij ons systeem niet op orde hebben Onno Hoes-Schakelteam verward gedrag

Els Borst

'Ik moet zeggen dat ik alles alleen uit de media heb, maar voor zover ik kan zien, gaat het hier om een geval waarbij de familie flink aan de bel heeft getrokken bij zorginstanties. Dat lijkt heel erg op de zaak van Els Borst (De D66-politica die in 2014 werd vermoord door een verward persoon, red.). Je ziet hier ook dat de zorg- en veiligheidsinstanties onvoldoende met elkaar hebben gecommuniceerd en dat zijn de klassieke fouten.'

Kortsluiting

Volgens Hoes kun je de verwarde persoon eigenlijk niks kwalijk nemen. 'Het zit niet in je hoofd dat je bewust iemand gaat vermoorden. Het is een soort kortsluiting die ontstaat, doordat wij ons systeem niet op orde hebben', vindt hij.

Privacy

Hoes zegt dat zorg- en veiligheidsinstanties informatie vaak niet durven uit te wisselen, omdat ze bang zijn voor de privacywetgeving. 'Maar alle deskundigen hebben mij verzekerd dat je in dit soort gevallen, als de veiligheid van de maatschappij in het geding is, informatie mag uitwisselen. Toch gebeurt dat dus nog niet.'

We laten verwarde personen te lang vrij rondlopen en dat kunnen we ons niet permitteren Onno Hoes-Schakelteam verward gedrag

Sneller gedwongen opname

'De alarmbellen moeten veel sneller gaan rinkelen', vindt Hoes. 'Je moet niet denken: we laten nog wel een keer een beoordeling doen. Dat was in het geval van de bioscoopmoorden ook zo, heb ik begrepen. Maar dat kan dus niet. We moeten het in ons systeem zo regelen dat iemand preventief kan worden opgenomen als er echt een gevaar voor is voor de samenleving of voor die persoon zelf. Nu laten we zo iemand nog vrij rondlopen en wachten we op het onderzoek van de GGZ. Dat is net een fase te lang en dat kunnen we ons niet permitteren.'

In ons systeem besluit de burgemeester over gedwongen opname. Hoes kan zich ook voorstellen dat een rechter dit in de toekomst beslist. 'Dat is mij om het even, als het maar iemand is op het hoogste niveau van justitie of openbaar bestuur', besluit hij.

