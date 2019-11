Adrillen gaat met de tijd mee: 'Maar gezellig is het nog steeds'

'Na de Rodermarkt en de Zuidlaardermarkt is de Adrillen de belangrijkste jaarmarkt van het Noorden.' Die stelling durft een van de marktkoopmannen in het centrum van Winschoten best aan.

De 80.000 bezoekers uit vervlogen tijden trekt het evenement niet meer. 'Maar gezellig is het hier nog steeds', zegt de enthousiaste verkoper, die onder meer afwasborstels van paardenhaar in zijn kraam heeft liggen.

Adrillenkenner

Zoals altijd loopt ook John Ruibing rond op deze traditionele Allerheiligenmarkt. Als uitbater van Hotel De Nederlanden zag hij jarenlang massa's mensen zijn deur passeren voor een bezoekje aan de markt. Tot negen jaar geleden, want toen sloot het hotel de deuren.



De stront liep door van het Marktplein tot het Oldambtplein John Ruibing - Adrillenkenner

Verandering

In de loop der tijd is er wel het een en ander veranderd, constateert Ruibing als hij de straat inkijkt.

'Wij openden de deur van het hotel destijds om 7.00 uur en om 17.00 uur ging de poort weer dicht. Nu begint het qua horeca pas in de loop van de dag te lopen, maar gaan ze tot in de avonduren door.'

Vooral aan de veemarkt koestert Ruibing nog steeds mooie herinneringen. 'Die was in die jaren gigantisch. Het hele café werd omgeploegd en er kwamen oude matten en stoelen in te staan. De stront liep door van het Marktplein tot het Oldambtplein.'

'Het jeukt nog'

Inmiddels heeft Ruibing dus geen actieve rol meer bij de Adrillen. Helemaal loslaten kan hij het evenement echter niet.

'Het jeukt toch nog hoor. Ik kijk altijd wel even hoeveel volk er rondloopt. Het was de grootste jaarmarkt van de provincie. Daar moest je natuurlijk bij zijn.'

Kermis weer prominent aanwezig

Naast het koopjesjagen op de markt en een glaasje nuttigen in een van de Winschoter cafés hoort ook de kermis bij Adrillen. ''s Ochtends gaan mensen eerst over de markt, daarna komen ze bij ons', zegt mede-organisator van de kermis Chris Spelbrink. Ook hij ziet dat het evenement veranderd is.

'Als je het van jaar op jaar bekijkt, valt dat niet zo op. Maar ga je tien jaar terug, dan is er veel gebeurd. Dat geldt ook voor de kermis. We zaten ooit bij de Klinkerweg, met een gigantisch grote kermis. Een evenement waar alle dagen duizenden bezoekers op afkwamen. Nu zijn we ingekrompen, maar ook met de tijd meegegaan. En we staan nu weer op het belangrijkste plein. Daar zijn we heel blij mee.'