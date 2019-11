De Koffiecorner #53 (met Wouter Gudde): 'Goed om uit te leggen dat de club er nu anders voor staat'

Algemeen directeur van FC Groningen Wouter Gudde is te gast. Met hem praten we over de het financiële jaarverslag dat de club vorige week presenteerde, over hoe hij FC Groningen wil gaan terugbrengen in de subtop en of/wanneer commercieel directeur Robbert Klaver weer terugkeert. Uiteraard hebben we het ook nog even over de winst op Willem II en clubwatcher Stefan Bleeker praat ook mee.

Martin Drent: 'Ik denk dat Benschop-Sierhuis het uiteindelijke koppel gaat worden'

Wouter Gudde: 'FC Knudde-spandoek? Ik heb niet de illusie dat ik het iedereen naar de zin kan maken'

Wouter Gudde: 'Goed om uit te leggen dat de club er nu anders voor staat'

Stefan Bleeker: 'Nijland vond het lastig om te vertellen hoe de situatie echt was'

Wouter Gudde: 'Er moet snel duidelijkheid komen over de situatie rond Klaver'

Niiwino Geertsema: 'Je bent een beetje saai?'