Snelweg voor groene energie is geopend

In de Eemshaven is maandag het elektriciteitsstation geopend waar de Cobra-kabel aan land komt. Deze kabel is 325 kilometer lang en verbindt Nederland met het Deense Endrup.

Nu de kabel in gebruik is, kunnen we groene stroom uitwisselen met de Denen. Daardoor gaat de energierekening omlaag.

Meters diep

De kabel is zo'n tien centimeter dik en ligt op anderhalve meter diepte onder de bodem van de Waddenzee en de Noordzee. 'Op sommige plekken ligt hij wel op tien meter diepte, zodat hij geen last heeft van ankers en visnetten', zegt projectleider Roy Hoveijn van TenneT.

Door de kabel gaat veel stroom: 700 MegaWatt, net zoveel als een stad als Amsterdam gebruikt. Het is vooral bedoeld voor groene stroom, zegt Hoveijn. 'Als het waait in Denemarken, kunnen we goedkope windenergie importen. Maar als het hard waait in Nederland, verkopen we dat aan de Denen.'

Lagere prijzen

Die uitwisseling zorgt voor lagere energieprijzen voor de gebruikers. Al ga je er thuis niet veel van merken. Voor consumenten scheelt het volgens Hoveijn maar een paar cent. 'Maar voor grote bedrijven die veel stroom gebruiken, tikt het behoorlijk aan.'

Het transformatorstation in de Eemshaven zet de stroom op het Nederlandse net. Het station is aardbevingsbestendig gebouwd: extra funderingen, stevigere stellages en dikker metaal.

De kabel is zo ontworpen, dat er in de toekomst ook windparken op zee op aangesloten kunnen worden.

