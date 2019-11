Op de schaats of met de kano rond de verdwenen Onstaborg

Schaatsen op de grachten die ooit rond de Onstaborg in Sauwerd lagen? Als het aan dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge ligt, is dat volgend jaar mogelijk.

De vereniging heeft een plan om een deel van de borg terug te brengen in het landschap. 'Het is geen nieuw plan, het stamt al uit de jaren 90. Maar wij hebben het afgestoft en het geld bij elkaar gekregen', vertelt Alfred Huinder van dorpsbelangen.

Grachten

De borg werd in de 18de eeuw afgebroken. Belangrijkste doel is nu om de grachten terug te brengen in de oorspronkelijke staat. 'Dat zijn nu sloten geworden. Die willen we verbreden en uitgraven, maar niet dieper maken dan ze waren', benadrukt Huinder.

Hij ziet voor zich dat inwoners van Sauwerd en omstreken er in de winter kunnen schaatsen. 'En als we een verbinding maken met het haventje van Sauwerd, dan kan je er in de zomer met de kano komen. Daarnaast willen we graag een dorpsommetje creëren, met wandelpaden. Zodat je kan zien waar de borg stond.'

Vondsten

Omdat de financiering rond is, is er begonnen met de eerste fase. Dat is het archeologisch onderzoek. 'Het is een rijksmonument, dus dat moet. Archeologen hebben al gezien dat op de plekken waar vroeger de bruggen zaten, er puin in de grond zit. Dus daar wordt nu extra onderzoek naar gedaan in verband met de vergunning. Heel spannend', aldus Huinder.

Omdat er dus resten in de grond zitten, hoopt Huinder stiekem dat er nog wat mooie vondsten worden gedaan. 'Bijvoorbeeld een kammetje of muntstuk. Dat zou heel mooi zijn.'

De zoektocht daarnaar kan ook door vrijwilligers worden gedaan. 'Onder begeleiding van een archeoloog van de Historische Kring Ubbega willen we rondom de bruggen gaan kijken. Dat zijn toch de hotspots.'

Stalen geraamte

Op de plannen van dorpsbelangen is een geraamte van de borg te zien. De hele borg 'herbouwen' is volgens Huinder veel te duur. Toch hoopt hij wel iets van de contouren te kunnen laten zien.

'Er zijn mooie voorbeelden van hoe dat zou kunnen. Zo is in Beers, in Friesland, een stalen geraamte neergezet. Daar kun je dus doorheen kijken. Ook is er een app waarmee je tijdens een wandeling kunt zien hoe het gebied er vroeger uitzag. Daar willen we zeker wat mee doen.'