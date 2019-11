'Dit geeft ze gewoon een vrijbrief om te stelen'

Ondernemer Edward van Dijk is helemaal klaar met het aantal diefstallen in zijn winkels. Net toen zijn personeel donderdag in Stadskanaal een dief beet dacht te hebben, gooide de politie roet in het eten.

Ook na het weekend zit de frustratie bij Van Dijk nog hoog. 'Het is schering en inslag.'

Van de roltrap getrokken

De ondernemer was zelf donderdag niet in de winkel, maar vertelt hoe de dienstdoende winkelmanager een jongen op badslippers op heterdaad betrapte.

'De jongeman loopt de winkel binnen en steelt een winterjas. Daarmee loopt hij de winkel uit en gaat in het winkelcentrum de roltrap op. Mijn verkoopster gaat er achteraan en reageert zeer kordaat. Ze trekt hem aan zijn arm naar beneden en pakt de jas af. Toevallig was de moeder van de verkoopster ook in de winkel. Zij pakt de jongen bij zijn nekvel en neemt hem mee.'

'Laat hem maar weer vrij'

Twee mede-ondernemers moesten er vervolgens aan te pas komen om de agressieve dief in toom te houden. 'Ze hebben hem in het magazijn vastgehouden', vertelt Van Dijk.

Nadat de dief bij de kladden is gegrepen, wordt de politie gebeld. De mededeling aan de andere kant van de lijn beviel Van Dijk voor geen meter. 'Ze zeiden: meneer, het is fijn dat u het meldt, maar we hebben geen dienstauto beschikbaar en het is hartstikke druk. Heeft u uw jas terug? Prima. Laat hem dan maar weer vrij.'

Als je pech hebt, pakken ze je. Maar dan geef je de jas terug en loop je weg Edward van Dijk - Ondernemer in Stadskanaal

Daarop zat er voor het personeel niets anders op dan de jongen te laten gaan. Tot ergernis van Van Dijk.

'Het ergste is: deze jongen loopt vervolgens de Hema binnen en begint daar gewoon weer te stelen. Hij had ook een brief bij zich dat hij voor het gerecht moest komen voor allerlei andere activiteiten die het daglicht niet kunnen verdragen.'

'Ze hebben geen geld, niks'

Volgens Van Dijk kwam de dief uit een asielzoekerscentrum. Omdat de jongen vrijuit gaat, vreest de ondernemer dat dit nieuws daar als een lopend vuurtje rondgaat.

'Dit geeft ze gewoon een vrijbrief. Als het de norm in Nederland is dat deze mensen niet meer aangepakt worden... Ze hebben allemaal een mobieltje en bellen elkaar. Als je pech hebt, pakken ze je. Maar dan geef je de jas terug en loop je weg. Dat kan natuurlijk niet.'

'En ik snap het ook nog: ze hebben geen geld, niks. Daarom halen ze de spullen gewoon uit de winkel.'

'Ik neem politie niets kwalijk'

Een woordvoerster van de politie laat weten dat de melding over de diefstal donderdag 'niet de juiste prioriteit heeft gekregen'. Die uitleg begrijpt Van Dijk wel.

'Ze hebben mij ook keurig netjes gebeld: ze hadden het verkeerd ingeschat. Er waren drie meldingen en hebben daar niet de juiste prioriteit gelegd. Ik neem de politie ook niets kwalijk. Ze hebben de bezetting er gewoon niet naar. Het beleid van de overheid moet gewoon anders.'

Uiteraard heeft Van Dijk nagedacht over het instellen van een winkelverbod. Dat zou echter weinig zoden aan de dijk zetten, denkt hij.

'Het is dweilen met de kraan open. Dan komt er gewoon een andere zending binnen.'

Lees ook:

- Geen politieauto beschikbaar: personeel laat winkeldief gaan