Schier in de winter: 'We willen graag dat deze runderen blijven'

Kou of warmte, winter of zomer. Soms moet je even zoeken, maar ze lopen sindseen paar jaar altijd op Schiermonnikoog: de sayaguesakoeien. Binnenkort is er een evaluatie of de runderen kunnen blijven.

Hoe is het winterseizoen op Schier? Het antwoord op die vraag zoeken verslaggevers Beppie van der Sluis en Jeroen Berkenbosch uit, in drie reportages. Dit is de tweede.

In oktober 2015 zijn deze Spaanse sayaguesakoeien uitgezet op het eiland, in een aangewezen begrazingsgebied. Ze dragen er voor een belangrijk deel bij aan de ontwikkeling en ontbossing van het gebied.

'Ze doen goed hun werk. Vooral in de winter als er minder gras is, eten ze bladeren en takken van bomen, vertelt boswachter Jan Willem Zwart van Natuurmonumenten Schiermonnikoog.

Paadjes in het landschap

'De beesten bewegen ontzettend veel en banen zich overal een weg door. Ze maken mooie paadjes en daardoor ontstaat er dynamiek in het landschap. Hierdoor komt er weer hele andere vegetatie in de grond', vertelt Zwart.

's Winters zijn de runderen gewoon op pad en hoeven ze niet op stal. 'Ook in de winter kunnen toeristen dus op begrazingsafari. Er zijn hier ook geiten en paarden.'

Er zit een evaluatie aan te komen. 'Dit project doen we samen met de eilanders en we gaan ook samen bepalen of we verder kunnen gaan met de sayaguasa's. Wat ons betreft is het een succes en mogen ze blijven. De beesten doen goed hun werk om de bebossing van de duinen tegen te gaan.'



Lees ook:

- Schier in de winter: 'De spreiding van toeristen wordt steeds meer'