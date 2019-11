Voorstelling in de Eemshaven: 'Hoe ga je om met vooruitgang?'

Gebied bij de Borkumlijn in de Eemshaven (Foto: Eddy Zwerver/RTV Noord)

De speciale voorstelling-op-locatie over de geschiedenis - en de toekomst - van de Eemshaven krijgt steeds meer vorm. Het Waddenfonds draagt met een gift van 20.000 euro een steentje bij.

Haim, zoals de titel van het muziektheaterproject luidt, brengt 'de verborgen schoonheid van de haven' voor het voetlicht. Dat gebeurt in de Eemshaven zelf, in een speciaal voor dit doel te bouwen theater naast de vertrekhal van de Borkumlijn.

Verlaten uithoek

Afgelopen zomer schetste Theo de Groot, artistiek leider van Stichting Peerd, de contouren van zijn plannen. Een voorstelling over de ontstaansgeschiedenis van de Eemshaven, ooit een verlaten uithoek van het land.

Een uithoek is het nog steeds, maar wel één waar inmiddels tientallen bedrijven werk bieden aan honderden mensen. De keerzijde van het verhaal: de natuur die verdreven werd door de mens.

Vooruitgangsgeloof

'In mijn jeugd was de Eemshaven een lege vlakte', vertelt De Groot, die afkomstig is uit Delfzijl. 'Ik ging erheen om vogeltjes te spotten. Iedereen dacht toen: het wordt nooit wat met die Eemshaven. Typisch Gronings, dat minderwaardigheidscomplex.'

'Dus als het dan toch een succes wordt, dan doet je dat als Groninger wat', stelt De Groot. 'Maar de vraag is wel hoe lang die groei kan doorgaan. Waar ligt de grens? Het wordt dus zeker geen voorstelling, waarin alleen de zonzijde aan bod komt.' Vooruitgangsgeloof tegenover natuurverlies dus.

'Het gaat niet alleen over de geschiedenis, maar vooral ook over het heden en de toekomst. Hoe ga je met vooruitgang om? Je komt er niet onderuit dat dingen veranderen. Daar moet je wel mee leren omgaan. Dat merk je ook in gesprekken met mensen daar: je moet er nu eenmaal mee omgaan.'

Meer locaties

'Het wordt een voorstelling op meer locaties' zegt De Groot. 'Een deel van de voorstelling speelt zich af op de lange pier. Op loopafstand van het theater. Het publiek moet zich dus tussendoor verplaatsen.'

De voorstelling wordt gedragen door enkele professionele krachten. Eén van hen is acteur Max Sietsema uit Spijk. Ook zijn zoons Bart en Remco zijn van de partij. Voor de rest rekent De Groot op de belangeloze medewerking van vrijwilligers.

Kosten

De kosten worden op 330.000 euro geschat. 'Dat ben je gewoon kwijt voor een project als dit', zegt De Groot. Het geld moet vooral met subsidies bij elkaar worden gesprokkeld. Het Waddenfonds komt nu dus met 20.000 euro over de brug. De Groot wil niet zeggen hoe het met de fondsenwerving staat. 'We liggen goed op schema. Onze aanvragen worden gehonoreerd.'

De muziekcomponent bestaat uit shanty, oftewel zeemansliederen. 'Maar niet de standaardversie', haast De Groot zich te zeggen. 'We hopen dat mensen, die werken bij de bedrijven in de Eemshaven, mee willen doen aan de voorstelling. Die komen uit allerlei landen, met hun eigen tradities. Dus als het gaat om shantymuziek, mikken we op een cross-over.'

September 2020 moet het allemaal gebeuren. De Groot: 'Het aantal voorstellingen bedraagt tussen de vijftien en de twintig, verspreid over vier tot zes weken, met maximaal 250 toeschouwers per keer.'

