Opnieuw bakfiets met pakketjes gestolen

Een bezorger van het bedrijf Cycloon Fietskoeriers in de stad Groningen is maandag aan het begin van de avond bestolen van zijn bakfiets met pakketjes.

De bakfiets werd ontvreemd op de Diamantlaan in Vinkhuizen. 'Dat gebeurde terwijl onze bezorger net een pakketje afleverde', zegt accountmanager Niek Schols van Cycloon.

Niet op slot

De fiets stond niet op slot. 'Dat doen wij eigenlijk nooit, zodat we snel verder kunnen. Maar misschien moeten we onze fietsen voortaan wel op slot zetten en met gps uitrusten', zegt Schols.

De politie heeft via Burgernet een oproep uitgedaan om uit te kijken naar de rode bakfiets. Het gaat om een vrachtfiets van het merk Bullitt Pepper. De bakfiets kost nieuw 6.000 euro.

Geen medicatie

In eerste instantie meldden zowel de politie als Cycloon dat er op de bakfiets ook geneesmiddelen lagen. Daar komt het koeriersbedrijf later op terug: de koerier vervoerde de medicatie in zijn rugzak, op de vrachtfiets lagen alleen reguliere pakketten.

Schols hoopt dat de fiets wordt teruggevonden. 'Wij hopen dat iemand iets heeft gezien, en dat de fiets en de pakketjes worden teruggevonden. Het kan zijn dat die ergens worden gedropt', zegt Schols. Mensen met meer informatie wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Dat kan via 0900-8844.

Tweede in korte tijd

Eind september werd ook concurrerend bezorgbedrijf Dropper bestolen van een vrachtfiets. Dat gebeurde in de Gelkingestraat, ook bij het afleveren van een pakket. Deze bakfiets werd een dag later teruggevonden aan het Wielewaalplein in de Oosterparkwijk.

Schols: 'Ik had het er toevallig vorige week nog over met een collega van Dropper. Ik zei dat dit ons nog nooit gebeurd was. En een paar dagen later overkomt het ons ook...'

