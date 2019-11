Boze boeren vertrekken weer na blokkade politiebureau Zuidhorn (update)

Niemand kon het bureau in of uit. Een collega-boer is maandagmorgen gearresteerd en de boeren zijn het daar niet mee eens. Daarom heeft de vrouw van de gearresteerde boer in WhatsApp-groepen opgeroepen om naar het politiebureau te gaan.

Gesprek

Daar verzamelden zich zo'n honderd tot tweehonderd boeren met ongeveer zestig trekkers. De politie ging daar in gesprek met de vrouw van de boer. Na ruim een uur besloten de boeren om de actie te staken en weer naar huis te gaan.

'We hebben ons punt gemaakt. De boodschap is overgekomen. En we willen het wel vredig houden', aldus de actievoerders.

Rechercheurs vastgehouden

Volgens politiewoordvoerder Ernest Zinsmeyer hield de gearresteerde boer, een 54-jarige man uit de gemeente Westerkwartier, twee rechercheurs vast in zijn woning. Die waren daar vanwege een lopend onderzoek. Waarover dat onderzoek gaat, wil de politie niet zeggen. Volgens Zinsmeyer wilde de politie de man horen, maar is hij geen verdachte in het onderzoek.

'In plaats daaraan aan mee te werken, heeft hij deze twee collega's belet de woning te verlaten', zegt de politiewoordvoerder. 'Hij duwde een van hen aan de kant, toen die de deur open wilde doen.'

Politiepaard

Uiteindelijk zijn andere politieagenten naar het huis gegaan. 'Daarna konden de twee het huis verlaten. De beide collega's die zijn vastgehouden hebben aangifte gedaan van vrijheidsberoving.'

In verschillende boerengroepen op sociale media wordt gezegd dat het onderzoek te maken heeft met de boer die tijdens het boerenprotest in Groningen een politiepaard aanreed. De politie wil daar niet op ingaan. Volgens de aanwezigen is de opgepakte boer de schoonvader van de boer die verdachte is van de aanrijding.