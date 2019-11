De protestactie voor het politiebureau in Zuidhorn maandagavond werd op touw gezet door Diana Geerligs. Haar man Roel Heemstra was enkele uren eerder gearresteerd door de politie.

'Ze kwamen hem met tien man ophalen. Er stonden twee man aan de deur, maar Roel wilde niet naar de deur toe komen. Nadat er wat over en weer was gepraat, kwam er ineens een arrestatieteam van acht man de hoek om zetten', vertelt Geerligs voor het bureau in Zuidhorn.

Foto's

Het verhaal begon maandagochtend, toen twee agenten zich meldden bij Heemstra. Ze wilden foto's maken van zijn trekker. Met die bewuste trekker zou de zoon van Geerligs drie weken geleden een politiepaard in de stad Groningen hebben aangetikt tijdens het boerenprotest.

Geerligs: 'Het voelt een beetje als treiteren. Ze hebben mijn zoon al verhoord, zijn telefoon uitgeplozen en foto's gemaakt. Waarom is dit nu nog nodig?'

Ze hebben me beloofd dat Roel in goede handen is Diana Geerligs

Gijzeling

Op het moment dat Heemstra de agenten foto's ziet maken van zijn trekker, grijpt hij in. 'Roel heeft toen gezegd dat hij niet wilde dat de agenten zouden vertrekken voordat dit was opgelost', zegt Geerligs, doelend op de gemaakte foto's.

Van een gijzelingssituatie wil ze niks weten. 'Het ging gemoedelijk. Gewoon aan de keukentafel, ze konden koffie krijgen. Er is niks lijfelijks gebeurd, we zaten op grote afstand. We wilden alleen liever niet dat ze weggingen.'

Steun

Na contact met de meldkamer konden de agenten de woning uiteindelijk verlaten. 'Schijnbaar hebben ze op het bureau overleg gehad en besloten om Roel alsnog te arresteren. En daarvoor kwamen ze dus aan het begin van de avond terug.'

De manier waarop dit ging, was voor Geerligs aanleiding om op te roepen tot actie. 'Ik dacht: dit is niet terecht, de maat is vol. Daarom deed ik een oproep bij de collega's en daar is gehoor aan gegeven. Die steun doet me goed.'

Blijkbaar was het nodig om een arrestatieteam in te zetten Ernest Zinsmeyer - politiewoordvoerder

Het idee achter de actie was in eerste instantie om Heemstra vrij te krijgen. Dat lukte niet. Geerligs: 'We hebben ons punt duidelijk gemaakt. Ik kreeg in een gesprek te horen dat de politie begrip voor ons heeft, maar dat ze ook de wet moeten handhaven. En ze hebben me beloofd dat Roel in goede handen is.'

Slapen

Dinsdag wordt Heemstra verhoord. 'En daarna wordt hij hopelijk vrijgelaten. Ik hoorde trouwens dat hij ook niet hier in Zuidhorn vastzit, maar ergens anders. Waar weet ik niet.'

Het gesprek zorgde ervoor dat Geerligs iedereen opriep om weer naar huis te gaan. 'Ik ga nu ook naar huis. Of ik kan slapen? Ja hoor. Ik slaap wel vaker alleen, haha.'

Politie

Politiewoordvoerder Ernest Zinsmeyer laat weten niet nader in te willen gaan op waarom er onderzoek werd gedaan bij Heemstra. De woordvoerder weerspreekt dat er sprake was van treiteren en intimidatie. 'Waar het ons om gaat, is de veiligheid van onze collega's. Deze twee agenten zijn tegen hun wil vastgehouden. Blijkbaar was het nodig om een arrestatieteam in te zetten.'

