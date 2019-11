Onderwijsbond: 'Er komen steeds meer stakers en de boosheid wordt groter'

De actiebereidheid in het onderwijs is eerder toe- dan afgenomen na de soap van afgelopen weekend over het al dan niet afblazen van de landelijke staking.

Dat zegt regiobestuurder Hayo Bohlken van de Algemene Onderwijsbond.

Boosheid

'Er komen steeds meer stakers bij en de boosheid wordt groter', merkt Bohlken. 'In het Noorden is morgen zeker zeventig tot tachtig procent van de basisscholen dicht. Het voortgezet onderwijs blijft wat achter, maar ook daar vallen behoorlijke gaten in het rooster.'

Al jaren bezig

Volgens Bohlken is de actiebereidheid in het basisonderwijs al jaren groot. 'We zijn daar al ruim twee jaar bezig. Er komt wel geld bij, maar niet genoeg.' Onderwijsminister Arie Slob heeft eind vorige week eenmalig 460 miljoen euro toegezegd. 'We willen morgen met een vreedzame manifestatie en met argumenten laten zien wat wij willen', zegt Bohlken.

Doorgaan

Na deze actie gaat de Onderwijsbond de politiek opnieuw peilen en ook de leden en de ouders. 'Als de leden erachter blijven staan, gaan we door', laat Bohlken weten. 'We grijpen dan vaker naar het stakingsmiddel of gaan bijvoorbeeld stiptheidsacties houden.'

Lees ook:

- Lerarenstaking gaat woensdag tóch door: 'Excuses aan alle ouders voor de onrust'

- Groningen maakt zich op voor onderwijsstaking; meeste scholen doen mee