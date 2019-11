Veendam is een positieve uitzondering: 'Veel gemeenten begroten opportunistisch'

De gemeente Veendam is een witte raaf in onze provincie. Daar waar veel gemeenten knalrode cijfers schrijven, ziet het meerjarenplan van Veendam er relatief goed uit.

Wethouder Henk-Jan Schmaal, al dertien jaar bestuurder in de Parkstad en verantwoordelijk voor de portefeuille financiën, verklaart de positieve balans.

Conservatief

'Het komt denk ik doordat we conservatief begroten', begint hij zijn verhaal. 'Het is ook niet zomaar gebeurd. De afgelopen twaalf jaar zijn we zes keer zwaar aan het bezuinigen geweest. Veel gemeenten begroten opportunistisch en nemen onderhoud en dat soort dingen niet allemaal op in de begroting. Dat hebben wij de afgelopen jaren wel gedaan.'

Jeugdzorg

Toch raken de bezuinigingen op jeugdzorg de gemeente Veendam ook. Voor de komende jaren verwacht Veendam een tekort op de jeugdzorg te hebben van 4,2 miljoen euro. Dat tekort weet Veendam echter te dekken, zegt Schmaal.

Ze donderen het over de schutting met een mooi verhaal erbij Henk-Jan Schmaal - wethouder

'We konden dit toen niet voorzien, maar we wisten natuurlijk wel dat wanneer het Rijk gaat bezuinigen andere overheden altijd geraakt worden. Ze donderen het over de schutting met een mooi verhaal erbij.'

Zwembaden en voetbalclubs

Wat meespeelt, is het feit dat Veendam ten opzichte van omliggende gemeenten bijvoorbeeld minder zwembaden heeft en minder voetbalverenigingen in de benen hoeft te houden. Buurgemeente Stadskanaal bijvoorbeeld heeft drie buitenbaden en acht voetbalclubs.Veendam doet het met één binnenbad en vier voetbalclubs, nu vv Borgercompagnie enkele jaren geleden is opgehouden te bestaan.

'Het is natuurlijk wel iets dat structureel minder geld kost', vervolgt Schmaal. 'Wij hebben maar één zwembad en voor een zwembad hoef je minder geld te reserveren.'

Nog wel zorgen

Toch zijn de zorgen niet helemaal weggenomen. 'Er komt een herijking van het gemeentefonds. We weten niet wat de uitkomst daar van is, dus we moeten ons niet rijk rekenen.'

In een persverklaring over de begroting meldde Veendam daarom al eerder dat ingrijpende maatregelen voor de jeugdzorg niet worden uitgesloten, wanneer het Rijk niet over de brug komt.

'Het is een beetje lastig om daar op vooruit te lopen, maar zodra je aan zorg komt zullen mensen het heel ingrijpend vinden. Er zijn best wel wat slagen te maken. Een huisarts verwijst bijvoorbeeld vaak door naar tweedelijnszorg (zoals bijvoorbeeld een psychiater - red.), maar je kunt daarin best iets besparen door door te verwijzen naar iets anders.'



