Remon Vos: van telefoonverkoper tot miljardair

Geschat vermogen: 1,5 miljard euro. En daarmee de hoogste binnenkomer in de Quote 500 én een van de 37 miljardairs die Nederland rijk is: de 49-jarige Groninger Remon Vos.

Een succesverhaal van een Groningse zakenman.

Vos groeit op in Stadskanaal en Winschoten, werkt bij de telefoonzaak van zijn vader in de Stad en komt via de inmiddels overleden Groningse advocaat Eddy Maas in contact met de Tsjechische vastgoedwereld.

Eerste Groninger McDonalds

Remon Vos is de CEO, de hoogste baas van CTP, een internationale investeringsmaatschappij met hoofdkantoor in Brno (Tsjechië) die hij in 1998 oprichtte.

Vos koopt met behulp van advocaat Eddy Maas en de stad-Groninger zakenman Johan Brakema (van de eerste Groninger McDonalds in de Herestraat -red) eind jaren negentig van de vorige eeuw een stuk grond bij Brno.

Van daaruit gaat het snel. Vos richt zich op het ontwikkelen van bedrijfsterreinen in Tsjechië.

Kinderopvang

In die bedrijvenparken zorgt CTP ook voor onderhoud, beveiliging, restaurants en kinderopvang. Via het succes in Tsjechië breidt hij uit naar onder meer Slowakije en Roemenië.

In deze promovideo stelt CTP zichzelf voor:



Inmiddels houdt het concern zich ook bezig met de op- en overslag van goederen in Hongarije, Servië, Slowakije en Roemenië, Slovenië, Polen en Oekraïne.

Claim van 19 miljoen

Ook doet CTP zaken in Nederland en in de provincie Groningen. In 2008 stapt het in de De Vries Transport Groep, de opvolger van Vos Logistics in Veendam.

Het transportbedrijf gaat een jaar later failliet. De curator legt de schuld bij Remon Vos en Eddy Maas, en claimt negentien miljoen euro. Pas vorig jaar, nadat Maas al is overleden, is de zaak gesloten.

Daarbij betaalt Vos een bedrag van 1,6 miljoen euro voor de crediteuren.

Acht landen, 400 mensen

Ondertussen groeit CTP steeds verder en sneller. Bij het concern zijn nu ongeveer vierhonderd mensen in dienst. Het concern bezit een kleine vijf miljoen vierkante meter aan industriële- en magazijnruimte in acht Europese landen.

Remon Vos nodigt YouTube-kijkers uit voor een congres-bijeenkomst van CTP:



Schoolmeester

Remon Vos woont met zijn vrouw Carolien, de dochter van de voormalige schoolmeester van Heiligerlee, en zijn twee kinderen op een Tsjechisch landgoed van tien bij tien kilometer.

Vos bezit een groot wagenpark en twee privéjets.

