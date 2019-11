Groninger Remon Vos hoogste nieuwe binnenkomer in Quote 500

In de Quote 500 staan de rijkste Nederlanders (Foto: ANP)

De van oorsprong Groningse ondernemer Remon Vos is de hoogste nieuwe binnenkomer in de Quote 500, de jaarlijkse lijst van superrijken. Vos komt binnen op de negentiende plaats.

Vos is topman van projectontwikkelaar CTP Invest. Quote raamt zijn vermogen op 1,5 miljard euro. Het blad had hem eerder nog niet op de radar omdat Vos zijn fortuin in Tsjechië heeft vergaard.

37 miljardairs

Nederland telt een recordaantal van 37 miljardairs. Volgens zakenblad Quote is de 'negennullenclub' in een jaar met zes leden toegenomen. Veel superrijken hebben hun vermogen flink zien oplopen.

Heineken

Bovenaan de Quote 500 staat nog altijd Charlene de Carvalho-Heineken. De dochter van de overleden bierbrouwer Freddy Heineken heeft haar vermogen met bijna 11 procent zien groeien tot 14,2 miljard euro.

Samen waren de 500 rijkste Nederlanders goed voor bijna 180 miljard euro, ruim 10 procent meer dan vorig jaar. Om op de lijst te komen was dit jaar 88 miljoen euro nodig, 8 miljoen euro meer dan de hekkensluiter in 2018 aan vermogen had.

