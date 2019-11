Het platina huwelijk (70 jaar) komt steeds vaker voor in de provincie

Per 100.000 inwoners betekent dit dat er gemiddeld 3,3 echtparen zijn die dit jaar zeventig jaar getrouwd zijn. Alleen Drenthe en Zeeland hebben een hoger aandeel platina huwelijksjubilea.

Groningen daalt

Het totaal aantal huwelijken dat in 2019 zestig jaar standhoudt is 537. Per 100.000 inwoners zijn dat er gemiddeld 92. Groningen daalt daarbij op de provinciale ranglijst, want naast Zeeland en Drenthe moet het ook Limburg en Friesland voor laten gaan.

De trend is dat het aantal langjarige huwelijken toeneemt. Dat komt omdat in de jaren '60 en '70 in verhouding veel huwelijken werden voltrokken. In Nederland trouwden er bijvoorbeeld in 1970 120.000 stellen. Ter vergelijking: de afgelopen periode lag dit op jaarlijks op 65.000 huwelijken.

Langer leven

Ook speelt een rol dat mensen langer leven. Zo verwacht het CBS dat het aantal stellen dat, bij leven en welzijn, in 2020 het zeventigjarige huwelijksjubileum viert zal verdubbelen.

Trouwen is steeds minder populair, ook in Groningen. Dat is ook terug te zien in het aantal huwelijken dat 40 jaar of minder heeft standgehouden. Landelijke cijfers laten zien dat dit aantal de laatste jaren afneemt.

Deze cijfers van het CBS gaan ervan uit dat er in de laatste periode van dit jaar niet nog echtparen scheiden, vertrekken naar het buitenland of dat een van de echtgenoten overlijdt.

