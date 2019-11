Politie rolt drugslab op in Vriescheloo (update)

De politie heeft maandagnacht een drugslab opgerold in Vriescheloo. Bij de actie zijn twee mannen van 34 en 36 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden.

In het lab werd amfetamine geproduceerd, wat in de volksmond beter bekend is als speed. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Schuur

Het lab zat in de schuur van een woning in het dorp. Het betreft het vierde amfetaminelab dat de politie van Noord-Nederland dit jaar heeft opgerold.

Eerste in Groningen

Eerden werden al drugslabs opgerold in in Leeuwarden en Janum in Friesland en in het Drentse Odoornerveen. In Groningen was tot maandagnacht nog geen lab ontdekt.

'Het is mooi dat we twee mensen hebben kunnen aanhouden', zegt een woordvoerder van de politie. 'Een speciale dienst ruimt het lab vanmiddag op.'

Een vrachtwagen voert spullen af van het terrein (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)



