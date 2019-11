Knoalster VVD stelt vragen over winkeldiefstal waarbij dief kan gaan

De VVD in Stadskanaal wil van burgemeester Froukje de Jonge weten hoe het kon gebeuren dat een winkeldief vorige week op heterdaad betrapt werd niet is opgepakt.

De partij neemt geen genoegen met de verklaring dat er geen politieauto beschikbaar was voor arrestatie. De Knoalster VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan De Jonge.

Fractievoorzitter Hans Klopstra constateert dat de winkeldief op heterdaad is betrapt, maar dat de politie door het ontbreken van vervoer niet in staat bleek de verdachte over te brengen naar het politiebureau.

Benieuwd

Ook is Klopstra benieuwd of de stelling van de winkelier klopt, die een beeld schetste van een winkeldief die verbleef in het asielzoekerscentrum in Ter Apel en bovendien een bekende is van de politie.

'Welke maatregelen heeft u genomen of heeft de politie richting u toegezegd?', vraagt de VVD-fractie aan de burgemeester. Ook wil de partij weten of De Jonge gaat inventariseren of er onrust is ontstaan onder de winkeliers.

Overlast

Verder wil de VVD weten of het inderdaad om een asielzoeker gaat en vraagt de partij zich af of de overlast die eerder in Ter Apel plaatsvond, verschuift naar Stadskanaal. In Ter Apel ervaren middenstanders langere tijd overlast van asielzoekers, de zogeheten 'veiligelanders'.

Lees ook:

- Geen politieauto beschikbaar: personeel laat winkeldief gaan