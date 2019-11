Waterschap prakkiseert over lekkende rioolleiding

Het lek bij de Bornholmstraat werd vorige week maandag ontdekt. Het gaat om het verbindingsstuk tussen het rioolstelsel van de stad Groningen en de hoofdpersleiding die naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde loopt.

Bufferruimte

'De situatie is niet acuut en onder controle', verzekert Noorderzijlvest-woordvoerder Henry Frieswijk. 'Het afvalwater, dat uit het lek stroomt, pompen we weg en leiden we verderop weer het riool in. We zijn nu aan nadenken hoe we het probleem moeten oplossen.'

Tijdelijk stopzetten van de toevoer uit de riolering van de stad is misschien het beste. Dan is het verbindingsstuk leeg en dat werkt wel zo prettig, legt Frieswijk uit. Er is één nadeel:

'Als we de riolering helemaal afsluiten, dan is de bufferruimte in het stelsel na een paar uren op. De tijd voor de reparatie is dus beperkt. Maar een tijdelijke bypass aanleggen, is ook een mogelijkheid, maar ook dan moet het stelsel een poosje leeg.'

Veiligheidsregio Groningen

Noorderzijlvest overlegt ook met Veiligheidsregio Groningen. 'Uit voorzorg', zegt Frieswijk. 'Als er tijdens de reparatie toch rioolwater in contact komt met oppervlaktewater, dan heeft dat gevolgen voor de omgeving. Bijvoorbeeld stankoverlast. Bij de veiligheidsregio weten ze hoe je in dat geval het beste communiceert met de bevolking.'

De bedoeling is dat de reparatie ergens in de komende weken wordt uitgevoerd. Droog weer komt daarbij goed van pas.

