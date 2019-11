Hoogleraar: 'Boeren overtraden strafwet met blokkade politiebureau'

Dat zegt hoogleraar Recht en Samenleving Jan Brouwer. De boeren protesteerden tegen de arrestatie van een collega-boer. Volgens Brouwer staat het iedereen vrij om te betogen, maar hadden de boeren het politiebureau niet mogen blokkeren.

Ambtsdwang

'Het blokkeren van de in-en uitgang van een politiebureau valt onder de strafwet. Ik zou drie artikelen kunnen noemen waar het onder kan vallen. Het meest voor de hand liggende is misschien ambtsdwang; de politie beletten in het functioneren.' Dat het politiebureau leeg was op het moment van de actie maakt daarvoor niet uit, zegt Brouwer.

Vervolging?

Daarbij is ook op grond van het wetsartikel over betogingen in de Wet openbare manifestaties vervolging mogelijk. 'We hebben het van de week gezien met de bouwers en infrastructurele werkers die moedwillig de snelweg blokkeren; die vallen onder het strafrecht.' Betogen is kortom 'geen vrijbrief om de strafwet te overtreden'.

Dreiging

Dat de boeren trekkers gebruiken tijdens hun acties maakt het al snel een vorm van intimidatie volgens Brouwer. 'Trekkers worden wel vergeleken met tanks. Ik denk dat van trekkers een zodanige dreiging uitgaat dat het nog sneller binnen de sfeer van het strafrecht valt dan wanneer ze in persoon waren verschenen.'

'Vrij ernstig'

Brouwer denkt dat er meer dan vijftig procent kans is dat het Openbaar Ministerie (OM) tot vervolging overgaat. 'Als je een overheidsdienst in zijn functioneren belet, dat vind ik vrij ernstig.' De straffen kunnen in theorie oplopen tot jaren gevangenisstraf, al denkt Brouwer niet dan een rechter dat zal opleggen. 'Ik denk dat het OM eraan hecht de rechter een signaal te laten doen uitgaan.'

Volgens burgemeester Ard van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier is de openbare orde en veiligheid maandagavond niet in het geding geweest. De politie was elders in Zuidhorn aanwezig en kon van daaruit uitrukken.

Boer zit nog vast

De boer waarvoor de actie werd opgezet blijft voorlopig vastzitten. Hij werd maandag gearresteerd, nadat hij twee agenten in zijn huis had vastgehouden. De agenten kwamen maandag bij hem langs, omdat ze foto's wilden maken van de trekker van zijn stiefzoon. Die zou tijdens het boerenprotest in de stad Groningen drie weken geleden een politiepaard hebben geraakt met zijn trekker.

