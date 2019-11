Veendam en Pekela bakkeleien over De Kompanjie: 'Wij draaien niet voor de kosten op'

Veendam maakte onlangs bekend niet verder te willen met de samenwerking. Bij de ambtelijke organisatie werken meer dan driehonderd ambtenaren.

'Niet op onze rekening'

Burgemeester Jaap Kuin (PvdA) en wethouder Hennie Hemmes (SP) zijn voor de gemeente Pekela verantwoordelijk voor de afwikkeling van De Kompanjie. Met name wethouder Hemmes vindt: Veendam stapt eruit, dus Veendam moet betalen.

Hemmes spreekt duidelijke taal: 'Wij hebben tegen Veendam gezegd dat wij niet voor de kosten willen opdraaien. Het is moeilijk in te schatten wat het gaat kosten, maar je gaat al snel over de miljoen euro heen. Je moet onderdelen afstoten, het personeel verhuizen en bijvoorbeeld een expert inhuren die de boel gaat regelen. Wij willen best medewerking verlenen, maar wij draaien niet voor de kosten op.'

Burgemeester Kuin is iets voorzichtiger: 'Wij wachten tot Veendam met een voorstel komt. Dat wil ik eerst zien, voor ik er definitief een uitspraak over doe. Maar wij gaan ervan uit dat het Pekela geen geld gaat kosten.'

Veendam ziet het anders

Burgemeester Sipke Swierstra (VVD) van Veendam is het niet eens met de visie van Pekela. Swierstra: 'We zullen dat toch met elkaar moeten doen. Beide gemeenten hebben een verantwoordelijkheid voor de organisatie, dat moment loopt door totdat we afspraken hebben gemaakt hoe we tot die ontbinding kunnen komen.'

Volgens Swierstra is de gemeente Pekela wel erg kort door de bocht met de stelling dat de rekening maar bij Veendam komt te liggen. 'Het ligt aanzienlijk complexer, in vele opzichten', vindt Swierstra. 'Daarom hebben we ook een zorgvuldig traject met elkaar afgesproken.'

Stevig onderhandelen

Swierstra sluit niet uit dat het stevige onderhandelingen worden tussen Veendam en Pekela over de ontmanteling van De Kompanjie.

'Nou, dat zou kunnen, maar het gaat er voor al om: wat voor gemeente wil je zijn en hoe ga je dat doen. In ieder geval hebben we het voornemen uitgesproken om de zaak uiterlijk 1 januari 2021 af te ronden. Maar als het eerder kan, dan hebben we daar geen enkel bezwaar tegen.'

