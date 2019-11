Eerste Grunneger kinderopera: 'Belangrijk om jong te beginnen met streektaal'

De eerste Grunneger kinderopera ging dinsdag in première in theater De Klinker in Winschoten. Zanger Klaas Spekken uit Vlagtwedde is de grote initiator achter het stuk 'In de kooi is gainaine bang'.

Spekken is gek op het Gronings en wil zijn liefde voor de streektaal graag overdragen op de allerkleinsten. 'Het is natuurlijk bijzonder omdat kleine kinderen in onze provincie haast allemaal geen Gronings meer praten. Het zijn er maar een paar', weet de zanger.

Jong beginnen

'Om de taal levend te houden is het heel belangrijk om jong te beginnen. En wat is er nu mooier om dat spelenderwijs via muziek te doen?'

Hij vervolgt: 'Toen ik in de wieg lag, waren de eerste woorden Gronings. Dat is je moedertaal, dat ligt het dichtste bij je. Dat is natuurlijk ook de kleur van Groningen, het hoort gewoon bij onze cultuur.'

De r versus de r

Toch staan er niet alleen Groningstalige acteurs op de planken. Zangeres Merel Masin kwam na een auditie via het conservatorium bij Spekkens project terecht.

'Ontzettend leuk, maar het was wel een grote uitdaging om de Groningse taal te leren. Ik kom uit Soest, waar we de Gooise r hebben en niet de rollende r.'

Meedoe-concept

De kinderopera In de kooi is gainaine bang is een bewerking van het muziekstuk In de kooi is niemand bang, dat Spekken in de jaren '90 al opvoerde in het Nederlands. Het verhaal speelt in een dierentuin, waar Lodewijk de Leeuw - een rol van Spekken - jarig is, maar niemand wil zijn verjaardag komen vieren.

De kinderen moeten van tevoren liedjes instuderen, om die tijdens de voorstelling mee te kunnen zingen. Dat 'meedoe-concept' beviel de kinderen in Winschoten: 'Ik vond alles eigenlijk heel erg leuk', vertelt een meisje. En haar vriendinnetje: 'Ik vond het leuk, en ik kan ook een beetje Grunnegs.'

Scholen

Spekken roept scholen op om zijn voorstelling te gaan boeken. 'Ik hoop dat ze deze voorstelling meenemen in hun cultuurplan. Geef kinderen de kans om op een mooie manier kennis te maken met onze prachtige Groninger taal!'