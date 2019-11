Tweede Kamer stemt in met het uitstellen van mijnbouwdebat

Het debat over mijnbouw in de Tweede Kamer van donderdag 7 november is geannuleerd. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het verzoek van de ministers van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken komt het door de stoelendans met ministers op het departement. Staatssecretaris Raymond Knops (CDA) die de zieke Kajsa Ollongren (D66) vervangt als minister, heeft dubbele afspraken staan op het moment van het mijnbouwdebat.

Ingehaald

'We hebben de Tweede Kamer voorgelegd hoe daar mee om te gaan en dit was hun antwoord', zegt een woordvoerder van Binnenlandse Zaken. Het debat op wordt een later moment ingehaald, wanneer is nog onbekend.

Onlangs werd bekend dat minister Ollongren langer uit de roulatie is na een operatie. Knops neemt in ieder geval tot de kerst haar taken over, waaronder de verantwoordelijkheid voor het aardbevingsbestendig maken van huizen in Groningen.

Lees ook:

- Minister Ollongren langer uit de roulatie, Knops neemt versterkingstaken over

- Niet Wiebes, maar Ollongren wordt verantwoordelijk voor nieuw versterkingsinstituut